ASML zwischen Rekordnachfrage und Kursrücksetzer

Die Aktie von ASML Holding hat sich in den vergangenen Tagen schwächer gezeigt. Nach dem Sprung auf bis zu 1.237,80 Euro am 25. März setzte zum Wochenausklang deutlicher Verkaufsdruck ein. Am 27. März 2026 ging das Papier in Amsterdam bei 1.146,40 Euro aus dem Handel und lag damit 1,66 Prozent unter dem Vortag. Gegenüber dem Hoch von Ende Februar bei 1.312,80 Euro beträgt der Abstand inzwischen rund 12,7 Prozent.

Operativ bleibt das Bild beim niederländischen Chipausrüster dennoch robust. Im vierten Quartal 2025 erzielte ASML einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von 52,2 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,35 Euro. Auf Jahressicht summierte sich der Umsatz auf 32,7 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von 52,8 Prozent und einem Gewinn je Aktie von 24,73 Euro. Besonders stark fiel der Auftragseingang aus. Im Schlussquartal verbuchte der Konzern Bestellungen über 13,2 Milliarden Euro und schloss das Jahr mit einem Auftragsbestand von 38,8 Milliarden Euro ab. Für 2026 stellt das Management Erlöse von 34 bis 39 Milliarden Euro in Aussicht. Im ersten Quartal sollen 8,2 bis 8,9 Milliarden Euro erreicht werden.

Strategisch spielt ASML seine Sonderstellung weiter konsequent aus. Die Gesellschaft ist der einzige Anbieter von EUV Lithografiesystemen für die modernsten Halbleiter und treibt mit High NA bereits die nächste Technologiestufe voran. Mitte März wurde bekannt, dass das Forschungszentrum imec ein ASML High NA System erhalten hat, das künftig die Entwicklung von Chips unterhalb der 2 Nanometer Klasse beschleunigen soll. Noch wichtiger für den Kapitalmarkt war zuletzt jedoch die Nachfrage der Kunden. SK Hynix meldete am 24. März einen Auftrag über rund 7,97 Milliarden Dollar für EUV Anlagen von ASML. Parallel hält ASML an seinem 12 Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramm bis Ende 2028 fest.

Auch auf Analystenseite bleibt der Grundton konstruktiv, die Kursziele steigen teils weiter. Bernstein bestätigte am 26. März die Kaufempfehlung und hob das Ziel für die US Notiz auf 1.971 Dollar an. UBS bekräftigte im März ebenfalls das Buy Votum. JPMorgan hatte bereits Anfang Februar die positive Einstufung bestätigt.

ASML Holding N.V. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 30.03.2026- 30.03.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Nach dem jüngsten Rücksetzer notiert die ASML Aktie aktuell im Bereich von rund 1.146 Euro und damit weiterhin oberhalb wichtiger gleitender Durchschnittslinien. Die 100 Tage Linie verläuft derzeit bei etwa 1.070,2 Euro und bildet zusammen mit der Unterstützungszone um 1.100,8 Euro den ersten relevanten Auffangbereich. Solange die Aktie darüber notiert, bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend intakt. Fällt der Kurs unter diese Zone, rückt zunächst das Monatstief bei 1.060,2 Euro in den Fokus. Sollte auch diese Marke auf Schlusskursbasis unterschritten werden, könnten tiefere Unterstützungsbereiche relevant werden. Die 200 Tage Linie liegt aktuell bei rund 896,0 Euro und bestätigt, dass der langfristige Trend trotz der laufenden Konsolidierung weiterhin nach oben gerichtet ist. Auf der Oberseite stellt die Zone um 1.309,6 Euro den zentralen Widerstand dar. Erst ein Anstieg über diesen Bereich würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das bisherige Jahreshoch bei 1.312,8 Euro erneut angelaufen wird.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf ASML Holding N.V.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit ASML Holding N.V. HC4058 10,00 EUR 764,765618 EUR 860,36132 EUR 3 Open End ASML Holding N.V. UG87L6 31,46 EUR 1003,637092 EUR 1104,000801 EUR 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.03.2026; 12:00 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf ASML Holding N.V.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit ASML Holding N.V. UG8GGK 1,25 EUR 1528,400539 EUR 1432,875505 EUR 3 Open End ASML Holding N.V. UN4GWZ 4,96 EUR 1260,864488 EUR 1180,673507 EUR 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.03.2026; 12:00 Uhr

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