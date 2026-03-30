DAX Gewinner am Freitag: BASF Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Zum Xetra-Schluss am Freitag (27.03.2026) konnten lediglich 10 Aktien im DAX zulegen, während 30 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die BASF Aktie mit einem Kursanstieg von 2,87 Prozent. Dahinter folgten Symrise mit +1,76 Prozent und Hannover Rück mit +0,98 Prozent.

DAX Gewinner im Fokus: BASF Aktie

Die BASF Aktie (BAS) war der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern und verzeichnete per Xetra-Schluss einen Tagesgewinn von 2,87 Prozent. Damit rückt die Aktie erneut in den Fokus für Anleger und die aktuelle BASF Prognose.

- BASF WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Ticker: BAS

? Key Takeaways

BASF führt die DAX Gewinner an: Mit +2,87 Prozent war die BASF Aktie der stärkste Wert im DAX und steht aktuell klar im Fokus.

Mit +2,87 Prozent war die BASF Aktie der stärkste Wert im DAX und steht aktuell klar im Fokus. BASF Prognose bleibt bullisch: Oberhalb der SMA50 ist der Aufwärtstrend intakt, mit möglichen Kurszielen bei 53,00 EUR und 60,62 EUR.

Oberhalb der SMA50 ist der Aufwärtstrend intakt, mit möglichen Kurszielen bei 53,00 EUR und 60,62 EUR. Technische Lage stabilisiert sich: Mehrere Unterstützungen (SMA20, SMA50, SMA200) liegen eng beieinander und bieten eine solide Basis für weitere Kursanstiege.

BASF Prognose: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass die BASF Aktie im späteren Verlauf von 2025 überwiegend seitwärts tendierte. Eine kurzfristige Erholung im August wurde schnell wieder abverkauft. Erst Ende Januar 2026 kam wieder deutliches Kaufinteresse auf.

Die Aktie konnte sich zwischenzeitlich über die Marke von 50 EUR schieben, scheiterte jedoch zunächst an einer nachhaltigen Etablierung. Nach Gewinnmitnahmen im März setzte der Kurs zurück, bevor in den letzten fünf Handelstagen eine dynamische Erholung einsetzte. Aktuell notiert die Aktie wieder stabil über der wichtigen 50 EUR-Marke....

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