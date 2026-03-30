Augsburg (www.anleihencheck.de) - Marcel Goldmann, Manuel Hoelzle und Niklas Ripplinger, Analysten der GBC AG, nehmen die fünfjährige Anleihe (ISIN NO0012888769/ WKN A30V78) der Katjes International GmbH unter die Lupe.Die Katjes International GmbH sei eine international tätige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Emmerich am Rhein, die sich auf den Erwerb, die Weiterentwicklung und die langfristige Führung etablierter Markenunternehmen im europäischen Süßwaren- und Lebensmittelmarkt spezialisiert habe. Als Teil der Katjes-Gruppe fokussiere sich das Unternehmen insbesondere auf sogenannte "Marken mit Geschichte", die über eine hohe Bekanntheit, stabile Marktpositionen und Wachstumspotenziale verfügten, jedoch häufig innerhalb größerer Konzerne nicht mehr zum strategischen Kerngeschäft zählen würden. Das Portfolio umfasse namhafte Süßwaren- und Snackmarken in verschiedenen europäischen Ländern, deren Produktion, Vertrieb und Markenführung durch eigenständige Tochtergesellschaften erfolge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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