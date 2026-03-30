Montreal, Quebec - 30. März 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. ("Amex" oder das "Unternehmen") (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die wichtigsten erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Durchführung seiner untertägigen Massenprobenahme mit einem Volumen von 40.000 Tonnen im Goldprojekt Perron erhalten hat. Das Projekt liegt im Gemeindegebiet von Valcanton unweit der Stadt Normétal. Mit den Vorbereitungen im Feld soll planmäßig während des Monats April begonnen werden. Die Errichtung des Portals soll dann im Frühsommer 2026 folgen.

Zu den entsprechenden Genehmigungen zählen unter anderem die vom Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Fauna und Parkanlagen (Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs, "MELCCFP") erteilte ministerielle Genehmigung sowie die vom Ministerium für Ressourcen und Forstwirtschaft (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, "MRNF") erteilte Genehmigung für Eingriffe in die Umwelt (Authorization for Impact Work, ATI).

Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits eine finanzielle Sicherheitsleistung, die für seinen Sanierungs- und Restaurierungsplan nach dem Bergbaugesetz von Québec erforderlich ist, hinterlegt. Diese Sicherheitsleistung bildet einen wesentlichen Bestandteil des Regulierungsverfahrens und stellt sicher, dass die erforderlichen Mittel für die vollständige Sanierung des Standorts nach Abschluss der Arbeiten bereits im Vorfeld gesichert sind.

Der Erhalt dieser Genehmigungen sowie die Absicherung der finanziellen Sicherheitsleistung sind wichtige Meilensteine beim Ausbau des Projekts Perron und bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, ohne Vorbehalte zur Durchführungsphase seiner 40.000 Tonnen schweren Massenprobenahme überzugehen. Ein Großteil der für diese Massenprobenahme errichteten Infrastruktur wird die Produktion im Rahmen der ersten Phase ermöglichen. Amex wird die Phase-1-Machbarkeitsstudie, die ein Szenario mit Auftragsverarbeitung vorsieht, plangemäß in den kommenden Wochen veröffentlichen.

In den vergangenen Monaten hat Amex eine Reihe entscheidender Maßnahmen gesetzt, um den Start der Massenprobenahme zu beschleunigen. Insbesondere hat das Unternehmen die Bestellung von Gütern mit langen Vorlaufzeiten in Angriff genommen. Dazu zählen neben einer Wasseraufbereitungsanlage auch die elektrischen Bauteile, die für die Errichtung einer eigenen Stromversorgungsleitung mit Hydro-Québec für die Anbindung des Standorts an das bestehende Stromnetz erforderlich sind.

Zeitgleich wurden größere Ausschreibungen für die Portalerrichtung und den Bergbauvertrag getätigt. In den kommenden Tagen werden die ersten Angebote erwartet, sodass das Unternehmen rasch einen Vertragspartner bestellen kann.

Daneben hat das Unternehmen auch ein umfangreiches Personalbeschaffungsverfahren eingeleitet, um für die Durchführung der bevorstehenden Arbeiten gerüstet zu sein. Derzeit werden diverse Schlüsselpositionen besetzt. Mit diesen Maßnahmen soll, abgestimmt auf den Projektzeitplan, ein schlagkräftiges Betriebsteam zusammengestellt werden.

Schließlich hat Amex noch ein Bohrprogramm zur Optimierung der Erzgehalte (Grade Control) eingeleitet. Die entsprechenden Ergebnisse wurden am 18. Februar 2026 bzw. am 26. Februar 2026 veröffentlicht. Die wichtigsten Ergebnisse zur Optimierung der Erzgehalte bis dato sind:

- 76,51 g/t Au und 7,57 g/t Ag auf 6,40 m, einschließlich 312,60 g/t Au und 25,85 g/t Ag auf 1,55 m in einer senkrechten Tiefe von rund 200 m in Bohrloch PE-19-47W1.

- 110,05 g/t Au und 7,20 g/t Ag auf 2,15 m, einschließlich 233,96 g/t Au und 14,90 g/t Ag auf 1,00 m in einer senkrechten Tiefe von rund 145 m in Bohrloch PE-26-894.

- 52,36 g/t Au und 8,90 g/t Ag auf 0,5 m in einer senkrechten Tiefe von rund 130 m in Bohrloch PE-21-371W1.

Die bis dato veröffentlichten Ergebnisse dieser Optimierungsmaßnahmen sprechen für ein Ressourcenblockmodell. Damit werden auch die mit der Durchführung der Massenprobenahme verbundenen Risiken minimiert.

Victor Cantore, President und Chief Executive Officer von Amex Exploration, erklärt: "Die Sicherstellung dieser Genehmigungen ist ein entscheidender Meilenstein, mit dem die nächste Durchführungsphase für das Projekt Perron in Angriff genommen werden kann. Dank unserer vorausschauenden Vorbereitungen - samt frühzeitiger Beschaffung und Ausschreibungsverfahren - sind wir in der Lage, die Massenprobenahme zügig einzuleiten, um das Projektpotenzial zu bestätigen und die Wertschöpfung für die Aktionäre und die umliegenden Gemeinden langfristig zu steigern."

Qualifizierter Sachverständiger und QA/QC

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Coates, P.Eng., und Jérôme Augustin, P.Geo., Ph.D. (OGQ 2134), überprüft und genehmigt, die beide unabhängige "qualifizierte Sachverständige" im Sinne der Vorschrift "National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects" (die "qualifizierten Sachverständigen") sind.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda in Quebec befindet, bedeutsame hochgradige Goldvorkommen sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid- (VMS)-Zonen entdeckt. Das Projekt Perron in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 65,75 km² und beherbergt sowohl Bulk-Tonnage- als auch hochgradige Goldmineralisierungsarten.

In Kombination mit den angrenzenden und zusammenhängenden Projekten Perron West, Abbotsford und Hepburn (einschließlich zusätzlicher durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über ein Gebiet von 502,53 km². Dieses umfassende Konzessionsgebiet liegt innerhalb einer vielversprechenden Geologie, die sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar und nur 30 Minuten von einem Flughafen bzw. etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Außerdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore

President und Chief Executive Officer

Amex Exploration: +1-514-866-8209

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