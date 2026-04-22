Belastbare Machbarkeitsstudie für Perron, wichtige Genehmigungen für das Großprobenprogramm erhalten und ein 15.000 Meter-Bohrprogramm in Perron West als Teil eines größeren 100.000 Meter-Bohrprogramms für 2026 gestartet

- Anzeige / Werbung - Dieser Artikel wird im Auftrag von AMEX Exploration Inc. veröffentlicht! Bezahlte Zusammenarbeit: SRC swiss resource capital AG hat einen bezahlten IR-Beratungsvertrag mit AMEX Exploration · Autor: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 22. April 2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich ·

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold ist im Jahr 2026 erneut das Gesprächsthema im Rohstoffsektor: Nach seinem Rekordlauf zu Jahresbeginn notiert das Edelmetall auch im April weiterhin auf hohem Niveau und zeigt deutliche Stärke. Nach einem außergewöhnlichen Jahr 2025 mit einer Gesamtnachfrage von mehr als 5.000 Tonnen, 53 neuen Allzeithochs und 863 Tonnen Zentralbankkäufen setzte das Edelmetall seinen Aufwärtstrend zunächst fort. Ende Januar erreichte der Spotpreis laut Reuters ein Rekordhoch von fast 5.594 US-Dollar pro Unze. Selbst nach spürbaren Schwankungen notierte Gold am 17. April 2026 noch bei 4.861 US-Dollar pro Unze. Das Gesamtbild bleibt somit klar: Sicherheit, Währungsprobleme und geopolitische Risiken halten Gold weltweit im Rampenlicht.

Unter der Oberfläche bleibt der Goldmarkt bemerkenswert robust. Der World Gold Council meldet für 2025 mit 801 Tonnen die zweitstärksten ETF-Zuflüsse in der Geschichte. Und obwohl im März 2026 die bislang größten monatlichen Abflüsse aus physisch gedeckten Gold-ETFs zu verzeichnen waren, blieb der Gesamttrend im ersten Quartal positiv und markierte das siebte Quartal in Folge mit Nettozuflüssen. Für Goldaktien ist genau das entscheidend: In einem Markt, in dem das Kapital ständig zwischen Gewinnmitnahmen und Käufen als sicherer Hafen schwankt, sind diejenigen Unternehmen im Vorteil, die nicht nur vom Goldpreis profitieren, sondern auch sichtbare Projektfortschritte, robuste Rentabilität und konkrete Nachrichten liefern. Genau in diesem Umfeld feiert AMEX Exploration (WKN: A2DJY1) ein starkes Comeback.

AMEX Exploration (WKN: A2DJY1) ist ein fortgeschrittenes Golderschließungs- und Explorationsunternehmen, bei dem in letzter Zeit mehrere wichtige Projektkomponenten Gestalt angenommen haben. Das Unternehmen rechnet in der zweiten Jahreshälfte 2027 mit einer Goldproduktion aus seiner Großprobe. Der Fokus des Unternehmens liegt auf dem Perron-Projekt in Québec, für das es am 13. April 2026 eine außergewöhnlich positive Machbarkeitsstudie für eine erste Erschließungsphase veröffentlichte.

Quelle: AMEX Exploration

Hinzu kommen neue Genehmigungen für das 40.000 Tonnen-Massenprobenprogramm sowie der Start eines 15.000 Meter umfassenden ersten Bohrprogramms bei Perron West in Ontario. Aus Sicht des Unternehmens ergibt sich daraus ein klarerer Entwicklungsweg, der die operative Umsetzung mit weiterem Explorationspotenzial verbindet.

Die Machbarkeitsstudie der Phase 1 basiert auf einem Lohnverarbeitungsansatz und sieht zunächst zwei Jahre Vorproduktion vor, gefolgt von fünf Jahren kommerziellem Untertagebau mit externer Aufbereitung. Die Machbarkeitsstudie der Phase 1 befasst sich mit dem Abbau der hochgradigen Zone Champagne, die nur eine von vielen Goldzonen auf dem Goldgrundstück Perron ist. Nach Angaben des Unternehmens beträgt die durchschnittliche Produktion in denersten fünf kommerziellen Jahren etwa 147.000 Unzen Gold pro Jahr.

Die Studie geht von einem konservativen Basisszenario mit einem Goldpreis von 3.500 USD aus und weist branchenführend niedrige Gesamtkosten von 910 USD pro Unze, anfängliche Investitionskosten von 193,9 Mio. CAD, einen Nettobarwert (5%) nach Steuern von 1,13 Mrd. CAD, eine interne Rendite (IRR) nach Steuern von 114,6% und eine Amortisationszeit von 0,5 Jahren aus. AMEX (WKN: A2DJY1) betont, dass die Phase-1-Strategie auf der Nutzung der bestehenden regionalen Infrastruktur basiert und darauf abzielt, die Erzielung von Einnahmen ab 2028 zu beschleunigen. Bei einem Goldpreis von 4.750 USD steigt der IRR nach Steuern auf 152,2% und die Amortisationszeit verkürzt sich auf nur 0,4 Jahre!

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial!

Auch Analysten haben kürzlich für Auftrieb gesorgt: In einem Bericht vom 14. April 2026 bekräftigteHaywood Securities seine "Kauf"-Empfehlung und hob das Kursziel von 6,50 CAD auf 7,50 CAD an, während Canaccord Genuity sein Kursziel von 6,25 CAD auf 7,50 CAD erhöhte. Die Analysten verweisen auf die ihrer Ansicht nach verbesserte Wirtschaftlichkeit der Phase 1, den stufenweisen Entwicklungsansatz und eine Bewertung von rund 0,20x P/NAV im Vergleich zu etwa0,31x bei der Vergleichsgruppe. Gleichzeitig betont Haywood, dass das Projekt weiterhin mit hohen Risiken hinsichtlich der Umsetzung, der Genehmigungen und des Goldpreises verbunden ist.

Grünes Licht für groß angelegtes Probenahmeprogramm!

Ende März gab das Unternehmen einen weiteren operativen Meilenstein bekannt. Nach Angaben des Unternehmens wurden die wichtigsten Genehmigungen für das 40.000 Tonnen-Großprobenprogramm eingeholt. Teile der für die Großprobe errichteten Infrastruktur werden späterdie kommerzielle Produktion der Phase 1 direkt unterstützen. In diesem Zusammenhang verweist AMEX (WKN: A2DJY1) unter anderem auf den Untertagezugang, den Ausbau der Untertage-Rampe, die Baustellenarbeiten, die Wasseraufbereitung und den geplanten 25-kV-Stromanschluss an Hydro-Québec.

Quelle: AMEX Exploration

Die geologische Exploration wird auf der bestehenden Goldressourcenschätzung bei Perron aufbauen, wo alle abgegrenzten Zonen 1,615 Mio. Unzen an gemessenen und angezeigtenRessourcen mit einem Gehalt von 6,14 g/t Gold sowie eine abgeleitete Ressource von 698.000 Unzen mit einem Gehalt von 4,31 g/t Gold umfassen, wobei gleichzeitig neue Goldfunde auf dem gesamten weitläufigen Landpaket im zweitproduktivsten Goldgürtel der Welt, dem Abitibi, angestrebt werden. Dieses 100.000 m umfassende Explorationsprogramm für 2026 wird parallel zum aggressiven Erschließungsplan für Perron durchgeführt.

Auf dem neu erworbenen Grundstück Perron West in Ontario hat AMEX (WKN: A2DJY1) Mitte April das angekündigte 15.000 m umfassende Erstbohrprogramm gestartet. Laut der Ankündigung des Unternehmens befand sich die erste von zwei Bohranlagen bereits vor Ort und war in Betrieb, während eine zweite Anlage in den kommenden Tagen erwartet wurde. Das Unternehmen hebt zudem eine Gesamtlandfläche von 570,94 km² im Abitibi-Grünsteingürtel hervor. Aus Sicht von AMEX soll Perron West nicht nur Explorationspotenzial bieten, sondern auch die Bedeutung von Perron auf Bezirksebene weiter ausbauen.

Quelle: AMEX Exploration

Die Entwicklungsgeschichte erhielt zusätzliche Unterstützung durch die jüngsten Ergebnisse der Gehaltskontrollbohrungen in der Nähe der Massenprobe. Ende März meldete AMEX (WKN: A2DJY1) unter anderem 22,27 g/t Gold auf 6,40 m und 7,13 g/t Gold auf 17,85 m aus der Champagne-Zone. Solche Ergebnisse ersetzen zwar keine Machbarkeitsstudie, untermauern jedoch den hochgradigen Charakter jener Gebiete, die für die erste Erschließungsphase von besonderer Bedeutung sind.

Fazit:

Finanzierung, technische Umsetzung, die Einholung von Genehmigungen im Projektverlauf sowie die konkrete Ausgestaltung einer Lohnverarbeitungslösung bleiben zentrale Prioritäten für AMEX (WKN: A2DJY1). Gleichzeitig hat das Unternehmen in kurzer Zeit mehrere Meilensteine erreicht, die Perron der Produktionsreife näherbringen: eine definierte Phase-1-Studie, genehmigte nächste Entwicklungsschritte, hochgradige Kontrollbohrlöcher und neues Explorationspotenzial bei Perron West. Das Ausmaß einer etwaigen Neubewertung wird letztlich davon abhängen, wie konsequent AMEX nun diese Schritte zur Umsetzung und zur weiteren Risikominderung vorantreibt.

Viel Erfolg und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen der im Artikel verwendeten Unternehmensbilder:

• AMEX Exploration / Newsfile, "AMEX legt positive Machbarkeitsstudie für die Erschließung der Goldmine Perron vor", 13. April 2026.

• AMEX Exploration / Newsfile, "AMEX beginnt mit der Genehmigung eines speziellen Stromanschlusses von Hydro-Québec für sein Perron-Projekt", 3. Februar 2026.

• AMEX Exploration / Newsfile, "AMEX beginnt mit einem 15.000-m-Bohrprogramm bei Perron West in Ontario und beauftragt eine IR-Agentur", 16. April 2026.

Intro-Bild: stock.adobe.com

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Quellen: Reuters, Pressemitteilungen und Unternehmenspräsentation von AMEX Exploration; Titelbild: stock.adobe.com; Veröffentlichungsdatum: 19. April 2026.

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