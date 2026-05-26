Die nächste Gold-Erfolgsstory: Hier entsteht eine echte Mega-Mine: Genialer Produktionsplan sorgt für gewaltiges Kurspotenzial!

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Mehr als nur Hoffnung im Boden: Mit Meilensteinen wie dem genehmigten Bulk Sample und einem riesigen, zusammenhängenden 600-km²-Landpaket baut Amex Exploration in Top-Jurisdiktionen eine künftige Goldmine auf.

Liebe Leserinnen und Leser,

manchmal gibt es im Rohstoffsektor genau diese Geschichten, bei denen man sofort spürt: Hier baut sich etwas Größeres auf. Nicht nur ein weiteres Explorationsprojekt. Nicht nur eine Hoffnung auf gute Bohrergebnisse. Sondern die seltene Kombination aus hochgradigem Goldsystem, wachsender Größe, guter Infrastruktur, politisch starkem Standort und einem Management, das einen klaren, disziplinierten Pfad Richtung Produktion verfolgt.

Genau an diesem Punkt steht Amex Exploration (ISIN CA03114B1022 WKN A2DJY1) derzeit.

Das Unternehmen entwickelt sein Perron-Projekt in Quebec mit bemerkenswerter Konsequenz weiter - und verbindet dabei zwei Dinge, die an der Börse besonders elektrisierend sind: die Aussicht auf kurzfristige Entwicklungsfortschritte und gleichzeitig erhebliches zusätzliches Explorationspotenzial auf Distriktebene. Das ist eine spannende Mischung. Denn sie vereint das Beste aus zwei Welten: Wertschöpfung durch Minenentwicklung und Hebel durch neue Entdeckungen.

Besonders auffällig ist dabei der Ansatz von CEO Victor Cantore: nicht zu groß, nicht zu riskant, nicht mit blindem Capex-Hunger, sondern Schritt für Schritt. Konservativ in der Struktur. Ambitioniert im Potenzial. Und genau das könnte sich als äußerst klug erweisen.

Amex ist nicht mehr nur Explorer - und noch lange nicht "nur" Entwickler

Viele Junior-Unternehmen im Goldsektor lassen sich relativ einfach einordnen. Entweder sie explorieren. Oder sie entwickeln. Amex Exploration passt inzwischen nicht mehr sauber in nur eine dieser Schubladen.

Das Unternehmen ist heute beides:

ein aggressiver Explorer mit erweitertem Landpaket und neuen Bohrzielen,

und gleichzeitig ein Entwickler, der sich mit klaren Meilensteinen in Richtung Produktion bewegt.

Gerade diese Hybridposition macht die Story so reizvoll. Während anderswo oft jahrelang auf einen großen Wendepunkt gewartet wird, entstehen bei Amex mehrere Werttreiber parallel. Auf der einen Seite die technische und wirtschaftliche Weiterentwicklung des Projekts. Auf der anderen Seite die Chance, über zusätzliche Bohrerfolge die Projektgröße und den strategischen Wert weiter auszubauen.

Von der Entdeckung zum baldigen Goldproduzenten

Quebec und Ontario: Erstklassige Jurisdiktion, starke soziale Akzeptanz, politische Unterstützung

Ein starkes Projekt ist im Bergbau niemals nur Geologie. Der Standort zählt. Und hier hat Amex einen massiven Vorteil.

Das Unternehmen operiert in Quebec und erweitert seine Aktivitäten inzwischen auch auf die Ontario-Seite. Beide Provinzen gelten als hervorragende Bergbauregionen in Kanada. Besonders Quebec genießt seit Jahren einen exzellenten Ruf: pro Bergbau, gut reguliert, infrastrukturell stark und mit Behörden, die Projekte nicht künstlich ausbremsen, sondern deren Entwicklung unterstützen.

Noch wichtiger: Die soziale Akzeptanz scheint hoch zu sein. Die Communities wollen Fortschritt. Die Zusammenarbeit mit den First Nations - sowohl in Quebec als auch in Ontario - wird als sehr gut beschrieben. Gerade im heutigen Bergbausektor ist das ein zentraler Erfolgsfaktor. Projekte scheitern selten nur an der Lagerstätte. Sie scheitern oft an Genehmigungen, Konflikten, Infrastruktur oder fehlender lokaler Unterstützung. Wenn diese Hürden hingegen konstruktiv bearbeitet werden, steigt der Projektwert erheblich.

Quelle Amex Exploration

Die jüngsten Meilensteine: geliefert statt nur versprochen

Im Rohstoffsektor gibt es viele Ankündigungen. Wirklich spannend wird es aber erst dann, wenn aus angekündigten Schritten tatsächlich erreichte Meilensteine werden. Genau hier konnte Amex zuletzt überzeugen.

Seit dem letzten größeren Unternehmensupdate wurden mehrere wichtige Punkte abgearbeitet:

Anbindung an das Stromnetz wurde vorangetrieben,

die Explorationsvereinbarung mit den First Nations auf der Ontario-Seite wurde abgeschlossen,

die Genehmigung für das Bulk Sample wurde erteilt,

und statt nur einer PFS geht das Unternehmen direkt auf eine Feasibility Study für Phase 1.

Das ist bemerkenswert. Denn jede einzelne dieser Entwicklungen reduziert Unsicherheit. Zusammengenommen entsteht daraus ein deutlich reiferes Investmentprofil. Aus einer Story mit Potenzial wird Stück für Stück ein Projekt mit belastbarer Entwicklungslinie.

Direkt zur Feasibility Study: ein starkes Signal

Ein besonders spannender Punkt ist der Sprung direkt zur Machbarkeitsstudie. Statt den klassischen Umweg über eine Preliminary Feasibility Study zu gehen, setzt Amex bei der toll-milling-basierten ersten Projektphase gleich auf eine Feasibility Study.

Warum ist das so wichtig?

Weil eine Feasibility Study naturgemäß ein deutlich höheres Maß an technischer und wirtschaftlicher Reife signalisiert. Sie ist kein Marketingdokument. Sie ist ein ernstzunehmender Schritt auf dem Weg zur tatsächlichen Umsetzung. Wer in dieser Phase direkt weitergeht, zeigt damit vor allem eines: internes Vertrauen in die Qualität des Projekts, in die Datenbasis und in die Umsetzbarkeit des gewählten Modells.

Für den Markt kann das ein enormer Re-Rating-Katalysator sein.

Der clevere Plan: Produktion in Phasen statt großes Alles-oder-nichts-Risiko

Die wahre Stärke der aktuellen Amex-Strategie liegt aber nicht nur in einzelnen Meilensteinen. Sie liegt in der Struktur des gesamten Entwicklungsplans.

Amex verfolgt einen gestuften Produktionsansatz. Und genau das könnte sich als Gold wert erweisen.

Die Logik dahinter ist einfach, aber stark:

Zuerst kommt das Bulk Sample. Dann folgt Phase 1. Danach Phase 2.

Dieses Modell soll sowohl technische Risiken als auch Finanzierungsrisiken minimieren. Statt sofort ein übergroßes Gesamtprojekt mit hohem Anfangskapital stemmen zu müssen, wird das Vorhaben in kleinere, kontrollierbare Schritte zerlegt. Jede Phase soll idealerweise helfen, die nächste mitzufinanzieren.

Das ist ein ausgesprochen verantwortungsvoller Ansatz. Und es ist ein Ansatz, der in schwierigen Kapitalmarktphasen besonders attraktiv wirkt. Denn Kapitaldisziplin ist im Bergbau kein Nebenthema. Sie ist oft der Unterschied zwischen Erfolg und Verwässerung.

Quelle Amex Exploration

Das Bulk Sample: 40.000 Tonnen genehmigt - und mit echtem wirtschaftlichem Hebel

Ein zentraler Fortschritt ist die Genehmigung für das Bulk Sample. Und zwar in genau der Größenordnung, die Amex beantragt hatte: 40.000 Tonnen.

Das ist mehr als nur eine Formalität. Dieses Bulk Sample ist ein essenzieller Baustein im gestuften Minenaufbau. Die dafür erforderliche Entwicklung - insbesondere die Rampe beziehungsweise der Zugang bis auf rund 200 Meter Tiefe - entspricht im Kern bereits der Infrastruktur, die auch im späteren Produktionsszenario benötigt wird.

Mit anderen Worten: Hier wird nicht einfach kurzfristig Material entnommen. Hier wird Infrastruktur geschaffen, die den Weg in die nächste Projektphase vorbereitet.

Auf Basis der aktuellen Erwartungen könnten aus diesen 40.000 Tonnen rund 23.000 Unzen Gold gewonnen werden. Wenn diese Unzen - wie in Aussicht gestellt - Ende 2027 verkauft werden, entsteht daraus ein sehr konkreter finanzieller Effekt: Die Erlöse können helfen, den Kapitalbedarf für Phase 1 zu senken.

Das ist genau der Charme des Modells. Das Projekt beginnt, sich selbst zu tragen.

Quelle Amex Exploration

Phase 1: 146 Millionen Dollar Capex - und plötzlich wirkt das erstaunlich gut finanzierbar

Der Capex für Phase 1 liegt aktuell bei rund 146 Millionen Dollar. Für ein Goldprojekt in Nordamerika ist das keine kleine Zahl - aber gemessen am Potenzial und an der gewählten Struktur wirkt sie ausgesprochen beherrschbar.

Warum?

Weil die Vorfinanzierungshilfe aus dem Bulk Sample und aus der Vorproduktion den Kapitalbedarf auf eine völlig andere Weise erscheinen lässt. Aus reinem Anfangskapital wird Wachstumsfinanzierung. Das ist psychologisch wie ökonomisch ein gewaltiger Unterschied.

Wenn ein Projekt bereits erste Erlöse generieren kann, verbessert das nicht nur die interne Logik des Minenaufbaus. Es stärkt auch die Finanzierungsperspektive gegenüber Kapitalgebern. Banken, strategische Partner und Investoren sehen lieber ein System, das in Etappen in Cashflow hineinwächst, als eines, das zu Beginn maximalen Kapitalbedarf auf einmal erzeugt.

Quelle Amex Exploration

Phase 2: Wenn Cashflow die Expansion tragen soll

Noch interessanter wird die Perspektive, wenn man auf Phase 2 blickt. Aus der bisherigen wirtschaftlichen Vorstudie lässt sich ableiten, dass Amex langfristig mit einer Produktion von rund 102.000 Unzen Gold pro Jahr plant.

Die genannte All-in Sustaining Cost liegt bei etwa 1.165 US-Dollar pro Unze. Das ist in einem starken Goldpreisumfeld eine außerordentlich spannende Ausgangsbasis. Selbst wenn man konservativ rechnet, entsteht hier ein erhebliches Margenpotenzial.

Bei einem Goldpreis von 4.200 US-Dollar pro Unze ergäbe sich rechnerisch ein Überschuss von rund 3.000 US-Dollar pro Unze. Auf 100.000 Unzen pro Jahr hochgerechnet, ist sofort erkennbar, welche Cashflow-Dimension dieses Projekt entwickeln könnte.

Genau hier beginnt das Re-Rating-Potenzial in seiner ganzen Wucht sichtbar zu werden.

Denn sobald ein Projekt nicht mehr nur über Ressourcen, Bohrmeter und Visionen gesprochen wird, sondern über Produktionsprofile, Kostenstruktur und künftigen freien Cashflow, verändert sich die Bewertungslogik fundamental.

Aus Explorer wird Goldmine: der nächste psychologische Wendepunkt

Ein besonders interessanter Gedanke aus dem Management-Update betrifft die Wirkung der Feasibility Study auf die Wahrnehmung des Unternehmens.

Mit der Veröffentlichung einer Machbarkeitsstudie und der Definition von Reserven verändert sich nicht nur die technische Einstufung. Auch die Sprache ändert sich. Aus einem Projekt wird in der Wahrnehmung des Marktes sehr viel mehr eine zukünftige Mine.

Das mag semantisch wirken. An der Börse ist es das nicht.

Zwischen "Explorer mit spannender Lagerstätte" und "Unternehmen mit konkreter Goldmine" liegen oft Welten in der Bewertung. Institutionelle Investoren, Produzenten, M&A-Interessenten und strategische Partner schauen auf solche Schwellenmomente sehr genau.

Das Landpaket: von 45,6 auf über 600 Quadratkilometer - und alles zusammenhängend

Doch Amex wäre nicht so spannend, wenn es nur um den Minenbau ginge. Die zweite gewaltige Fantasie steckt im Explorationspotenzial.

Das ursprüngliche Landpaket umfasste lediglich 45,6 Quadratkilometer. Dann wuchs es auf 500 Quadratkilometer. Inzwischen liegt es bei über 600 Quadratkilometern - und das zusammenhängend, direkt auf dem Grünsteingürtel.

Das ist enorm.

Wer im Herzen des Abitibi-Greenstone-Belts eine derart große, konsolidierte Landposition kontrolliert, sitzt auf einer strategisch hochinteressanten Plattform. Abitibi gehört zu den produktivsten Goldregionen der Welt. Große Goldentdeckungen sind dort keine theoretische Möglichkeit, sondern geologische Realität.

Noch faszinierender: Die bereits definierte Ressource von rund 2,3 Millionen Unzen stammt nur aus einem kleinen Teil dieses Gesamtpakets. Allein die Champagne Zone bringt etwa 831.000 Unzen ein - bei einem beeindruckenden Gehalt von rund 16 Gramm Gold pro Tonne.

Das macht sofort klar, warum diese Story so viel Hebel besitzt. Wenn auf einem kleinen Projektteil bereits derart hochwertige Mineralisierung definiert wurde, dann ist die Fantasie für weitere Entdeckungen auf Distriktebene gewaltig.

Quelle Amex Exploration

Ontario-Exploration: der nächste Nachrichtenstrom steht bereit

Besonders spannend ist die nun anlaufende Exploration auf der Ontario-Seite. Die dafür notwendige Vereinbarung mit den First Nations wurde abgeschlossen, die Genehmigungsprozesse wurden abgearbeitet, und die Bohrungen sollen zeitnah anlaufen.

Zunächst soll mit zwei Bohrgeräten gestartet werden. Doch dabei soll es nicht zwingend bleiben. Das Management macht deutlich: Wenn ein neues System bestätigt wird, kann die Bohrintensität schnell erhöht werden. In der Vergangenheit arbeitete das Unternehmen zeitweise mit bis zu elf Bohrgeräten. Es fehlt also nicht an Erfahrung im aggressiven Explorieren.

Was die Fantasie zusätzlich anheizt, sind historische Daten aus der Region. Bereits in den 1980er-Jahren gab es dort Bohrungen - damals auf Basismetalle ausgerichtet -, die bemerkenswerte Goldgehalte zeigten. Erwähnt wurden unter anderem 35 g/t und 25 g/t Gold aus historischen Bohrungen von 1987.

Solche Zahlen sind natürlich noch kein Beweis für eine neue Entdeckung. Aber sie sind ein starkes Signal dafür, dass auf der Ontario-Seite echte Substanz vorhanden sein könnte. Sollte Amex dort ein weiteres hochgradiges System finden, würde sich die gesamte Projektstory noch einmal auf ein neues Niveau heben.

Infrastruktur: oft unterschätzt, hier womöglich ein echter Gamechanger

Ein weiterer Punkt, der im Markt gerne unterschätzt wird, ist Infrastruktur. Viele Rohstoffprojekte sehen auf dem Papier fantastisch aus - bis man erkennt, dass Stromanschluss, Straßenbau oder Logistik Unsummen verschlingen.

Bei Amex ist die Situation deutlich günstiger.

Das Projekt ist per Straße erreichbar. Von Montreal oder Toronto aus ist die Liegenschaft in etwa sieben bis siebeneinhalb Stunden erreichbar. Es gibt bestehende Infrastruktur. Und besonders wichtig: der Anschluss ans Stromnetz ist nur rund 6,5 Kilometer entfernt.

Die Kosten dafür werden mit rund 8 Millionen Dollar veranschlagt. Für Bergbauprojekte ist das fast schon erfreulich niedrig. In anderen Fällen kann allein die Stromanbindung dreistellige Millionenbeträge verschlingen. Hier hingegen bleibt sie in einer Größenordnung, die das Gesamtprojekt nicht aus dem Gleichgewicht bringt.

Quelle Amex Exploration

Metallurgie: starke Ausgangslage mit möglichem Zusatzpotenzial

Auch die Metallurgie liest sich vielversprechend. In den bisherigen Annahmen wurde mit einer Gewinnungsrate von 95% gearbeitet. In Labortests wurden sogar 99% erreicht. Für die Wirtschaftlichkeitsmodelle bleibt man bewusst konservativ und überlässt die finale Einschätzung den Ingenieuren.

Das ist ein gutes Zeichen.

Gerade in einem Stadium, in dem eine Feasibility Study bevorsteht, ist konservatives Modellieren wichtiger als aggressive Schönrechnerei. Sollte die endgültige Machbarkeitsstudie eine höhere metallurgische Ausbeute bestätigen - etwa 97% oder 97,5% -, wäre das ein zusätzlicher Werthebel.

Quelle Amex Exploration

M&A-Fantasie: Warum gute Projekte in guten Jurisdiktionen plötzlich sehr teuer werden können

Im Hintergrund spielt noch ein weiterer, hochspannender Faktor mit: der wieder anziehende M&A-Markt im Goldsektor.

Wenn große Produzenten Reserven ersetzen müssen und hochwertige Projekte in sicheren Regionen knapper werden, steigt der strategische Wert von Unternehmen wie Amex oft sprunghaft an. Besonders dann, wenn mehrere Käufertypen gleichzeitig Interesse entwickeln könnten:

größere Produzenten mit Kanada-Fokus,

Mittelgroße Unternehmen auf der Suche nach wachstumsfähigen Projekten,

oder strategische Investoren, die auf hochwertige, künftige Cashflow-Maschinen setzen.

Mit einem hochgradigen Projekt in Quebec, wachsender Größe, guter Infrastruktur, sozialer Akzeptanz und realistischer Entwicklungsperspektive erfüllt Amex viele Kriterien, die in einem heißer werdenden Übernahmemarkt besonders begehrt sind.

Noch ist die Story vor allem eine operative Entwicklungsstory. Aber die strategische Fantasie läuft unübersehbar mit.

Warum der Markt hier noch deutlich aufholen könnte

Je tiefer man in die Zahlen eintaucht, desto klarer wird, warum Cantore von einer Unterbewertung spricht. Sobald ein Projekt mehr als 100.000 Unzen jährlich produzieren könnte, dabei relativ niedrige AISC aufweist und in einem sehr starken Goldpreisumfeld operiert, beginnt die Cashflow-Perspektive die klassische Explorationsbewertung zu verdrängen.

Und genau dort entsteht häufig das große Re-Rating.

Denn der Markt bewertet reine Hoffnung anders als wahrscheinliche freie Cashflows. Die Brücke dazwischen ist die Feasibility Study. Wenn diese robust ausfällt, könnte Amex in eine deutlich neue Bewertungsdimension eintreten.

Fazit: Eine seltene Kombination aus Sicherheit, Wachstum und Hebel

Amex Exploration bringt derzeit eine Kombination auf den Tisch, die im Goldsektor selten geworden ist:

ein hochgradiges Goldsystem mit bereits signifikanter Ressource,

eine realistische und konservative Entwicklungsstrategie in Phasen,

überschaubaren Phase-1-Capex,

mögliche Vorfinanzierung durch Bulk Sample und Vorproduktion,

exzellente Infrastruktur,

eine Top-Jurisdiktion in Quebec und Ontario,

starke Beziehungen zu den Communities und First Nations,

und gleichzeitig ein riesiges Explorationspotenzial auf einem über 600 Quadratkilometer großen, zusammenhängenden Landpaket im Abitibi-Gürtel.

Das ist nicht einfach nur eine weitere Goldaktie. Das ist eine Story mit mehreren Zündstufen. Die nächste große Zündung dürfte die Feasibility Study sein. Danach könnten die ersten Bohrnachrichten von der Ontario-Seite den nächsten Spannungsbogen aufbauen.

Wenn beides zusammenkommt - also belastbare Projektökonomie plus neue Explorationserfolge -, dann könnte aus Amex Exploration sehr schnell eine der faszinierendsten Goldstories im kanadischen Junior- und Developer-Sektor werden.

Mit anderen Worten: Hier geht es längst nicht mehr nur um Potenzial im Boden. Hier geht es um die mögliche Entstehung einer echten Goldmine - mit zusätzlicher Distrikt-Fantasie obendrauf. Und genau daraus entstehen im Rohstoffsektor oft die ganz großen Neubewertungen.

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