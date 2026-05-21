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Montreal, Quebec - (21. Mai 2026) / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FWB: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("Amex" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/amex-exploration-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte "Best-Efforts"-Privatplatzierung von 11.110.150 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 4,50 CAD pro Stammaktie (der "Angebotspreis") abgeschlossen hat, was die vollständige Ausübung der den Konsortialbanken (wie hierin definiert) gewährten Option einschließt, und einen Bruttoerlös von 49.995.675 CAD (das "LIFE-Angebot") erzielt hat. Das LIFE-Angebot erfolgte unter Inanspruchnahme der "Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten" gemäß Teil 5A der NI 45-106, geändert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption.

Zusätzlich zum LIFE-Angebot hat das Unternehmen eine erste Tranche des vermittelten Teils seiner zuvor angekündigten gleichzeitigen Privatplatzierung abgeschlossen, bestehend aus 394.011 Stammaktien zum Angebotspreis, was einen zusätzlichen Bruttoerlös von 1.773.049,50 CAD ergibt (die "erste Tranche").

Das Unternehmen geht davon aus, seine zuvor angekündigte gleichzeitige nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.622.222 Stammaktien zum Angebotspreis mit einem zusätzlichen Bruttoerlös von 7.299.999 CAD nach Börsenschluss heute abzuschließen.

Das LIFE-Angebot und die erste Tranche wurden gemäß den Bedingungen einer Vermittlungsvereinbarung vom 21. Mai 2026 zwischen National Bank Financial Inc. und MDCP Securities Limited als gemeinsame Bookrunner und Co-Lead Agents (zusammen die "Co-Lead Agents"), ATB Capital Markets Corp. und Haywood Securities Inc. (zusammen mit den Co-Lead Agents die "Vermittler") sowie dem Unternehmen geschlossen. Als Vergütung für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot und der ersten Tranche zahlte das Unternehmen den Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 2.499.783,75 CAD.

Der Nettoerlös aus dem LIFE-Angebot und der ersten Tranche wird zur Finanzierung der Investitionsausgaben für das Massenprobenahmeprogramm des Unternehmens sowie eines Teils der Phase-1-Entwicklung des Goldprojekts Perron, einer Machbarkeitsstudie zur Phase-2-Entwicklung des Projekts, der Exploration der Liegenschaften des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die im Rahmen des LIFE-Angebots an in Kanada ansässige Käufer ausgegebenen Stammaktien sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar. Die im Rahmen der ersten Tranche ausgegebenen Stammaktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist. Das LIFE-Angebot und die erste Tranche stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV").

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. Mai 2026 ausführlich beschrieben, hat der strategische Investor Eldorado Gold Corporation ("Eldorado") Interesse bekundet, Stammaktien im Wert von bis zu 15.000.000 US-Dollar im Rahmen des vermittelten Teils der gleichzeitigen Privatplatzierung zu erwerben, und ist gemäß der Investorenvereinbarung vom 16. Januar 2024 zwischen dem Unternehmen und Eldorado (die "Eldorado-Investition") berechtigt, bis zu 4.864.923 Stammaktien zum Emissionspreis zu erwerben. Der Abschluss der Eldorado-Investition steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der unabhängigen Aktionäre des Unternehmens auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 16. Juni 2026 (die "Versammlung"), wie von der TSXV vor der Ausgabe weiterer Wertpapiere an Eldorado verlangt. Vorbehaltlich der Zustimmung der unabhängigen Aktionäre auf der Versammlung wird erwartet, dass die Eldorado-Investition als nachfolgende Tranche des vermittelten Teils der gleichzeitigen Privatplatzierung im Anschluss an die Versammlung abgeschlossen wird.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre, einschließlich eines Verkaufs von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Die Begriffe "Vereinigte Staaten" und "US-Person" haben die ihnen in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes zugewiesene Bedeutung.

MI 61-101 Offenlegung

Victor Cantore, President und CEO des Unternehmens und ein "Insider" des Unternehmens im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, hat im Rahmen der ersten Tranche insgesamt 394.011 Stammaktien zum Emissionspreis gezeichnet, was einem Bruttoerlös von 1.773.049,50 CAD entspricht. Die Zeichnung durch einen "Insider" des Unternehmens gilt als "Transaktion mit nahestehenden Personen" des Unternehmens im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen (in Quebec: Verordnung 61-101 bezüglich des Schutzes von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen) ("MI 61-101") und der Richtlinie 5.9 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen des Corporate Finance Manual der TSXV. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum der ersten Tranche eingereicht, da die Einzelheiten der Transaktionen erst kurz vor dem Abschluss der ersten Tranche geklärt wurden und das Unternehmen die erste Tranche aus triftigen geschäftlichen Gründen zügig abschließen wollte. Beim Abschluss der ersten Tranche stützte sich das Unternehmen auf Ausnahmen von den Anforderungen an eine formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101. Das Unternehmen ist von den Anforderungen an die formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre in den Abschnitten 5.4 bzw. 5.7(1)(a) der MI 61-101 befreit, unter anderem unter Berufung auf die Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) der MI 61-101, da der beizulegende Zeitwert der Transaktion, soweit sie betroffene Parteien betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda (Quebec) befindet, bedeutende hochgradige Goldentdeckungen gemacht sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfidzonen (VMS) identifiziert. Das Projekt Perron in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 65,75 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung und "hybrider" goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Projekt Perron West sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich zusätzlicher, durch Abstecken erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Diese ausgedehnte Liegenschaft liegt in einem geologisch aussichtsreichen Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Es befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zu mehreren Aufbereitungsanlagen, die großen Goldproduzenten gehören.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

Präsident und Chief Executive Officer

Amex Exploration Inc.

Telefon: +1-514-866-8209

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" umfassen unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Beteiligung von Eldorado an einer nachfolgenden Tranche der gleichzeitigen Privatplatzierung; der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem LIFE-Angebot und der ersten Tranche; die voraussichtlichen Termine für den Abschluss nachfolgender Tranchen der gleichzeitigen Privatplatzierung; und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSXV. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen erkennbar durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "glaubt" oder deren Verneinungen oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder deren Verneinungen.

Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen; dass sich der Preis für Gold und andere Rohstoffe, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten sowie die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden; dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Material sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zum Zeitpunkt ihrer Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen über zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, darunter unter anderem: Veränderungen des Aktienkurses des Unternehmens, Veränderungen auf den weltweiten Goldmärkten, ein negativer operativer Cashflow und die Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeit, bei Bedarf und zu angemessenen Konditionen zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; Fragen des Landrechts der indigenen Bevölkerung und der Konsultation; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal im Management und anderen Mitarbeitern; tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung, die nicht wie erwartet funktioniert; Unfälle; Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen sowie andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen von Behörden oder anderen Stellen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens dargelegt sind und im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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