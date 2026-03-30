Siemens Energy hat binnen zwölf Monaten fast 170 Prozent zugelegt. Doch seit dem Allzeithoch im Februar stockt der Kurs. Nach Ansicht von Analysten schrumpft das Kurspotenzial. Ein Call am Montagabend könnte ihre Meinung ändern. Siemens Energy lieferte mehr als zwei Jahre lang einen Chart, wie ihn Momentum-Anleger lieben: Der Kurs lief steil nach oben, Rücksetzer gab es stets nur kurz und neue Hochs kamen schnell wieder in Reichweite. Stand heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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