Paris/London/Zürich - Die wichtigsten europäischen Börsen haben sich am Montag recht unbeeindruckt von den jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg gezeigt. Trotz der Eskalation durch den Eintritt der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz drehte der EuroStoxx 50 nach einem verhaltenen Handelsstart zeitweise ins Plus. Um die Mittagszeit notierte der Leitindex der Eurozone 0,11 Prozent tiefer bei 5.500 Punkten. Ein ähnliches Muster zeigte der Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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