Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) hat in seiner Branchenstudie 2026 untersucht, wie sich der Wärmepumpen-Markt entwickeln wird. Das von der Regierung geplante neue Gebäudemodernisierungsgesetz könnte dazu führen, dass die Potenziale der Wärmepumpen ungenutzt bleiben. Nach der Veröffentlichung der Eckpunkte zum Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) durch die Koalition hat der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) seine neue Branchenstudie 2026 vorgelegt. Demnach rechnet der Verband mit 330.000 Wärmepumpen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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