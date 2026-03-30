DJ Totalenergies fusioniert britische Assets mit Repsol-JV Neo Next

DOW JONES--Der Energiekonzern Totalenergies hat die Fusion seiner britischen Öl- und Gasfördergeschäfte mit dem Energie-Joint-Venture Neo Next abgeschlossen. Totalenergies hatte im Dezember angekündigt, seine Geschäfte in das Gemeinschaftsunternehmen von Repsol and Hitecvision einzubringen. Das fusionierte Energieunternehmen wird in Neo Next+ umbenannt. Im Zuge der Transaktion wird es zum größten unabhängigen Öl- und Gasproduzenten auf dem britischen Kontinentalschelf mit einer für 2026 erwarteten Fördermenge von über 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, wie Totalenergies mitteilte.

Der französische Konzern ist wie geplant mit 47,5 Prozent an Neo Next+ beteiligt. Er erwartet Synergien und eine Verbesserung seiner Cashflow-Generierung.

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March 30, 2026 06:46 ET (10:46 GMT)

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