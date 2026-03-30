DJ EZB stellt auf Ex-post-Prüfung interner Modelle von Banken um

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Prüfung so genannter interner Modelle beschleunigen, mit denen Banken die Hinterlegung ihrer Aktiva mit Eigenkapital berechnen. Dazu will sie unter anderem die Modelle nicht vor deren Nutzung, sondern bei laufender Nutzung prüfen. "Durch den Wechsel von einer Ex-ante- zu einer Ex-post-Bewertung macht die EZB den Genehmigungsprozess für Banken schneller und vorhersehbarer", heißt es in einer Mitteilung.

Diese Reform ermögliche es den Banken, Modelländerungen schnell umzusetzen. Sie müssten alte und neue Modelle nicht mehr parallel betreiben, während sie auf die aufsichtliche Überprüfung warteten. Ab dem 1. Oktober 2026 wird die EZB den Banken erlauben, wesentliche Änderungen an ihren internen Modellen für das Kreditrisiko kurz nach Einreichung eines vollständigen Antragspakets umzusetzen.

Dies ist an die Bedingung geknüpft, dass die interne Kontrollfunktion einer Bank glaubhaft bestätigt, dass das überarbeitete Modell den regulatorischen Anforderungen entspricht. Zudem muss die Bank bereit sein, die Änderung umzusetzen.

Wenn die Modelländerung zu niedrigeren Risikogewichten führt, erhält die Bank weiterhin eine schnelle Genehmigung zur Nutzung des neuen Modells. Der regulatorische Kapitalvorteil wird jedoch durch eine Untergrenze beschränkt. Eine solche Untergrenze wird auf alle genehmigten Modelländerungen angewendet. Sie kann erst aufgehoben werden, wenn die EZB die Merkmale des neuen Modells durch eine gezielte Vor-Ort-Prüfung gründlich bewertet hat.

Für sensible Fälle behält sich die EZB die Option vor, dem Standardgenehmigungsprozess zu folgen. Dies bedeutet, dass die Bank das Ergebnis einer speziellen Vor-Ort-Prüfung abwarten muss, bevor sie die Änderung umsetzen kann. 2025 führte die EZB 74 solcher Vor-Ort-Prüfungen von internen Modellen durch. Mehr als 90 Prozent davon wurden durch Banken ausgelöst, die anfängliche Modellgenehmigungen oder wesentliche Modelländerungen beantragten. Dies schließt Änderungen ein, um Feststellungen aus früheren EZB-Überprüfungen zu beheben.

Unter dem neuen Ansatz wird die EZB diese Vor-Ort-Prüfungen von internen Modellen hauptsächlich dort durchführen, wo höhere Risiken eine genauere Prüfung rechtfertigen. Wesentliche Modelländerungen werden nicht mehr automatisch eine Vor-Ort-Prüfung auslösen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

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March 30, 2026 06:49 ET (10:49 GMT)

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