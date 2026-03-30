© Foto: DroneShieldBlackRock hat sich 50,8 Millionen Aktien gesichert und die Meldeschwelle überschritten. Gleichzeitig baut DroneShield seine Präsenz in Europa weiter aus - mit wachsender Pipeline und neuer Basis in Amsterdam.DroneShield sammelt institutionelle Schwergewichte ein. Nur wenige Tage nach dem Wiedereinstieg von JPMorgan hat nun auch BlackRock die Meldeschwelle überschritten: Der weltgrößte Vermögensverwalter hält seit dem 26. März 50,8 Millionen Aktien des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten - das entspricht einem Anteil von 5,5 Prozent der gesamten Stimmrechte. Die Aktie reagierte am Montag mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 3,91 australische Dollar. Damit haben binnen weniger Tage gleich …Den vollständigen Artikel lesen
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