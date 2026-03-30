Forscher in Finnland haben herausgefunden, dass Spülmittel die Lichtdurchlässigkeit und Leistung von Solarmodulen beeinträchtigt und selbst nach dem Abspülen Rückstände hinterlässt. Sie raten davon ab, Spülmittel zur Reinigung der Solarmodule von Photovoltaik-Anlagen zu verwenden. von pv magazine Global Forscher der Universität Turku in Finnland haben untersucht, ob Haushaltsreiniger zur Säuberung von Solarmodulen verwendet werden können. Sie stellten dabei fest, dass die meisten - darunter Glasreiniger und Isopropanol - geeignet sind und die Lichtdurchlässigkeit des Modulglases nicht beeinträchtigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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