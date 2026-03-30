SUSS Microtec blickt nach einem durchwachsenen Jahr 2025 vorsichtig auf die kommenden Monate. Für 2026 stellt das Management ein Übergangsjahr in Aussicht. Dabei bleibt die EBIT-Marge hinter den Erwartungen zurück. Nach der Aufwärtsbewegung in den vergangenen Monaten schnauft die Aktie nun ordentlich durch.Das Geschäftsjahr 2025 lief operativ besser als erwartet. Der Umsatz stieg um knapp 13 Prozent auf einen Rekordwert von rund 503 Millionen Euro. Das EBIT ging jedoch um fast zwölf Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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