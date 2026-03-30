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swissnet Group gewinnt Fitnesskette EVO Fitness als Neukunden für Netzwerkinfrastruktur und Rollout



30.03.2026 / 13:33 CET/CEST

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swissnet Group gewinnt Fitnesskette EVO Fitness als Neukunden für Netzwerkinfrastruktur und Rollout Berg, Schweiz - 30. März 2026 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589- Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und cloudbasierten Netzwerkinfrastrukturen, hat einen langfristigen Rahmenvertrag mit der Fitnesskette EVO Fitness, einer Marke der Lifestyle Clubs Concepts GmbH aus München, abgeschlossen. Die swissnet Group wurde von scoreready - einem Berliner Beratungsunternehmen für Smart Building Connectivity - nach einem strukturierten Anbietervergleich als strategischer Rollout- und Netzinfrastrukturpartner für die Fitnesskette EVO Fitness ausgewählt. scoreready übernimmt die projektübergreifende Steuerung und koordiniert sämtliche an der Realisierung beteiligten Dienstleister. Gemeinsam mit scoreready unterstützt swissnet die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur sowie die redundante Anbindung aller Bestandstudios und künftigen Neueröffnungen. Für das Jahr 2026 ist die Modernisierung der IT-Infrastruktur der 13 bestehenden Fitnessstudios sowie die Neueröffnung von 10 weiteren Clubs geplant. Auch in den Folgejahren plant EVO Fitness, mit rund 10 neuen Studios pro Jahr an attraktiven Standorten in ganz Deutschland zu wachsen. Aktuell hat der Rollout der neuen technischen Infrastruktur bereits begonnen: Alle Studios erhalten eine einheitliche, hochmoderne Netzwerkarchitektur inklusive Kunden-WLAN, die den Betrieb innovativer Fitnessgeräte, digitaler Zugangskontrollen, Videoüberwachung sowie Digital-Signage-Lösungen ermöglicht. Die Anbindung der Standorte erfolgt redundant, um maximale Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Dabei stellt swissnet sowohl eine der Internetleitungen pro Studio als auch eine zusätzliche 5G-Backup-Lösung bereit. Ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit ist die Bereitstellung aller Leistungen als Managed Service. Dadurch werden initiale Projektkosten reduziert und gleichzeitig ein zuverlässiger Betrieb durch zentrales Monitoring sowie kontinuierliche Serviceleistungen sichergestellt. Dies unterstreicht die langfristig angelegte und enge Partnerschaft zwischen den Unternehmen. Darüber hinaus sind bereits weitere gemeinsame Projekte in Planung, darunter eine einheitliche, zentralisierte Videoüberwachungslösung mit erweiterten Analytics-Funktionalitäten zur Optimierung von Betrieb und Kundenerlebnis. "Mit EVO Fitness begleiten wir ein stark wachsendes Fitnesskonzept als technologischer Partner und schaffen die digitale Grundlage für skalierbare Expansion und innovative Studioerlebnisse", sagt Felix Leupert, VP Sales DACH bei der swissnet Group.

Über Swissnet Group Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

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