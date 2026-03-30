St.Gallen - Die OBT Gruppe leitet den Generationenwechsel ein: Thomas Züger, Reto Schaffner und Christoph Brunner geben den Grossteil ihrer Funktionen per Herbst 2026 intern weiter, bleiben der OBT Gruppe aber alle drei in unterschiedlichen Funktionen erhalten. Mit insgesamt knapp 100 Dienstjahren - davon rund 50 innerhalb der Geschäftsleitung - geben mit Thomas Züger (CEO), Reto Schaffner (VRP, Leiter Informatik) und Christoph Brunner (Leiter Treuhand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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