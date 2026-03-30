Die GSM, die sich um die Mobilfunkstandards kümmert, bringt mit RCS 4.0 ein neues Kommunikationsprotokoll. iPhones und Android sollen besser kommunizieren, Videochats werden Bestandteil des Dienstes. Was euch sonst noch erwartet. Der Branchenverband GSMA hat die Spezifikation seines RCS Universal Profile 4.0 finalisiert. RCS steht für Rich Communication Services und ist der offizielle Nachfolger der SMS. Damit ist es unter anderem möglich, multimedial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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