Mercedes-Benz Trucks läutet den Verkauf seines elektrischen eArocs 400 ein. Ab sofort kann das Kleinserien-Modell in 13 EU-Märkten bestellt werden. Ab dem dritten Quartal 2026 wird das Grundfahrzeug dann im Mercedes-Benz-Werk in Wörth produziert, anschließend erfolgt die Integration des E-Antriebs durch die Paul Group. Der Arocs ist bei Mercedes-Benz Trucks seit 2013 als Lkw für die Bauwirtschaft positioniert - bisher rein dieselgetrieben. Vor gut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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