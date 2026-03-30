In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Maximilian Pfister die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf deutsche Werte. Anleger ...
© 2026 LS-X Trader
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|45,300
|45,440
|15:43
|45,360
|45,440
|15:43
In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Maximilian Pfister die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf deutsche Werte. Anleger ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:10
|Trader-Interview mit Maximilian Pfister BaaderBank, SpringerNature, F.Vorwerk, Verbio, Daldrup&Söhne
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Maximilian Pfister die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf deutsche Werte. Anleger...
► Artikel lesen
|20.03.
|Daldrup und Söhne: Konsolidierung als neue Chance
|In den letzten zehn Jahren endeten Zwischenrallys bei der Aktie von Daldrup & Söhne zwei Mal in etwa bei 15 Euro, daher stellte diese Marke einen mächtigen Widerstand dar. Und deshalb war es auch ein...
► Artikel lesen
|19.03.
|Kissigs Nebenwerte-Analyse zu Daldrup & Söhne: Geothermie trotzt Öl-Schock und LNG-Flaute
|Im Magazin "Der Nebenwerte Investor" von Traderfox finden sich regelmäßig Analysen von mir zu deutschen Nebenwerten. Das Magazin ist kostenpflichtig und wer dieses oder eine der weiteren Börsenzeitschriften...
► Artikel lesen
|04.03.
|Daldrup und Söhne: Neue Einstiegschance
|Die jüngsten geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der sprunghafte Anstieg der Ölpreise führen einmal mehr vor Augen, wie verwundbar eine stark importabhängige Energieversorgung ist. Für Deutschland...
► Artikel lesen
|05.02.
|Daldrup und Söhne: Nachfrage könnte sich verdreifachen
|Beim Bohrdienstleister Daldrup & Söhne mehren sich die Anzeichen für eine Phase stark beschleunigten Wachstums. Ausschlaggebend dafür sind zwei großvolumige Geothermieaufträge, die im vergangenen Jahr...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:27
|Cyber-Security-Aktien im Check: Eli Lilly: Ki-Kooperation, SAP: Kaufempfehlung und Verbio: Geschenk aus den USA
|Der Iran-Krieg geht in die 5. Woche. An ein schnelles Ende mag niemand denken und die Ölpreise ziehen weiter in die Höhe. Mittlerweile liegt auch der Preis für WTI über 100 US-Dollar. Die Anleger reagieren...
► Artikel lesen
|14:10
|Trader-Interview mit Maximilian Pfister BaaderBank, SpringerNature, F.Vorwerk, Verbio, Daldrup&Söhne
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Lothar Albert und Maximilian Pfister die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf deutsche Werte. Anleger...
► Artikel lesen
|So
|Verbio vs. Aemetis: Welche Aktie hat kurzfristig mehr Potenzial?
|So
|VERBIO: Starke Woche und beeindruckende Jahresperformance im SDAX
|So
|Verbio: Massive Gefahren für Ihr Depot - jetzt handeln!