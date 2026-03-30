Das Dilemma rund um Novo Nordisk bleibt allgegenwärtig. Die Themen sind dabei äußerst vielseitig, wie erst in der vorangegangenen Woche die Redaktion hier per Beitrag rund um eine neue Medikamentenzulassung feststellte. Technisch verbleibt die Aktie in einem klar strukturierten Abwärtstrend, sodass weitere Verluste anzunehmen sind. Insbesondere auch dann, wenn der Gesamtmarkt in eine größere Schwächephase übergehen sollte, oder frohlockt die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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