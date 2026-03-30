Mit einem Kursverlust von zwischenzeitlich über -5% setzt die Secunet-Aktie am Montagvormittag ihre jüngste Talfahrt fort und fällt kurzfristig auf ein neues 6-Monatstief. Hat der deutsche Cyber-Security-Spezialist mit seinen Zahlen enttäuscht und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Zahlen top, Prognose flop Von einer Enttäuschung kann man bei den vorgelegten Zahlen wahrlich nicht sprechen. Zum einen, weil die bereits seit Wochen bekannten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de