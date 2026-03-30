Die BASF-Aktie hat in der vergangenen Handelswoche gut zugelegt. Am Montagmorgen verliert sie leicht und notiert bei 51,93 €. Gibt es jetzt noch Luft nach oben oder ist das Potenzial weitgehend ausgereizt? Strategische Maßnahmen Der deutsche Chemie-Riese BASF lässt dieser Tage mit strategischen Maßnahmen aufhorchen. Zum Einen haben die Ludwigshafener bekanntgegeben, dass sie ihre Beteiligung am britischen Öl- und Gaskonzern Harbour Energy von 41% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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