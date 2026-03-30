EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.03.2026 / 14:11 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 100.282 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

23.03.2026 16.415 64,3874 CEUX 23.03.2026 4.891 64,6398 TQEX 23.03.2026 9.771 64,2975 XETA 24.03.2026 11.709 63,5372 CEUX 24.03.2026 5.101 63,3500 TQEX 24.03.2026 6.163 63,5182 XETA 25.03.2026 2.451 64,4643 CEUX 25.03.2026 657 64,4958 TQEX 25.03.2026 1.035 64,0550 XETA 26.03.2026 9.786 63,7328 CEUX 26.03.2026 6.353 63,7433 TQEX 26.03.2026 5.916 63,8407 XETA 27.03.2026 9.603 63,4636 CEUX 27.03.2026 5.155 63,4471 TQEX 27.03.2026 5.276 63,5704 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 27. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.039.926 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 30. März 2026

Scout24 SE

Der Vorstand