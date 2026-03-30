© Foto: Sven Hoppe - picture alliance/dpaKurz vor dem geplanten Börsengang sichert sich IQM frisches Kapital von BlackRock. Die Finnen wollen global wachsen und schneller profitabel werden.Die finnische Quantencomputing-Firma IQM Quantum Computers sichert sich frisches Kapital in Höhe von 50 Millionen Euro. Das Geld stammt aus Fonds und Mandaten des Vermögensverwalters BlackRock. Die Finanzierung erfolgt kurz vor dem geplanten Börsengang in den USA und in Helsinki, wie das Unternehmen gegenüber Reuters erklärte. IQM treibt damit seine internationale Expansion voran. Gleichzeitig will die Firma ihre Technologieentwicklung beschleunigen und ihre Marktposition stärken. Wachstumskurs vor Milliardenbewertung Bereits im Februar hatte …Den vollständigen Artikel lesen
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