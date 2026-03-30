Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat dem syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa bei dessen Besuch in Berlin Hilfe beim Wiederaufbau zugesagt.



"Wir haben in den letzten Wochen ein ehrgeiziges gemeinsames Arbeitsprogramm für Wiederaufbau und Rückkehr ausgearbeitet, das nun in die Umsetzung geht", sagte Merz am Montag nach dem Treffen. Man arbeite gemeinsam daran, dass Syrer aus Deutschland in ihre Heimat zurückkehren können. "Die Bundesregierung unterstützt die syrische Regierung dabei, mit ihrem Fachwissen, mit Beratung, auch mit Institutionen, wieder aufzubauen und Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum in Syrien zu schaffen." Zur Umsetzung habe man die Einrichtung einer gemeinsamen Taskforce beschlossen, deren Arbeit rasch aufgenommen werden soll. Es werde schon in wenigen Tagen eine entsprechende Delegationsreise nach Syrien geben.



Merz rief al-Scharaa auch dazu auf, im neuen Syrien Raum für alle Syrer zu schaffen, ungeachtet ihrer Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihres Geschlechts. Gewalt gegen Minderheiten und Andersdenkende müsse der Vergangenheit angehören. Gleiches gelte für die terroristische Bedrohung, die über Jahre von Syrien ausgegangen sei. "Ich weiß, wie engagiert sie auch dafür eintreten und dies auch bereits erfolgreich getan haben", fügte Merz hinzu.





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