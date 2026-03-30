Im Februar 2026 hat die KfW gut 29.000 Förderanträge für neue Heizungen bewilligt. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Januar aber weniger als im Februar vor einem Jahr. Während die Wärmepumpen-Nachfrage stabil bleibt, sinkt das Interesse an Solarthermie, Wärmenetzen und Biomassekesseln. Die Zahl der von der KfW bewilligten Anträge in der Heizungsförderung (Programm BEG-Einzelmaßnahmen) ist im Februar 2026 auf gut 29.000 Anträge angestiegen. Im Januar lag die Zahl bei knapp 24.000. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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