Die niederländische Spedition Dobbe Transport nutzt ab sofort einen Mercedes-Benz eActros 600 für den Stückgutverkehr im Benelux-Raum. Dieser gesellt sich zu einem eActros 300 der ersten Generation, den das Unternehmen schon seit einiger Zeit verwendet. Das über 150 Jahre alte Familienunternehmen Dobbe Transport aus Roelofarendsveen bei Amsterdam verfügt über eine Flotte von über hundert ziehenden Einheiten, also Lkw bzw. Zugmaschinen. Nachdem Dobbe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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