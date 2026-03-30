Ende Juni soll das bifaziale Glas-Glas-Modul verfügbar sein. Es basiert auf der Schindel-Matrix-Technologie, die am Fraunhofer ISE entwickelt wurde. Heckert Solar wird das neue Modul bei einem Partner in Deutschland fertigen lassen. Heckert Solar kündigte am Montag an, dass es Ende Juni ein neues Modul "Made in Germany" auf den Markt bringen wird. Das auf der Schindel-Matrix-Technologie basierende bifaziale Glas-Glas-Modul "APOLLON 2. 0" soll mit einer Leistung zwischen 450 und 460 Watt im Full-Black-Design angeboten werden. Die Abmaße des Moduls betragen 1762 mal 1134 mal 30 Millimeter bei einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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