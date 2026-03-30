Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), der Erfinder der sichersten Passkeys und ein führender Anbieter von Hardware-Authentifizierungs-Sicherheitsschlüsseln, gab heute die Ernennung von Poupak Enbom zum Chief Marketing Officer (CMO) bekannt.

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Enbom kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt zu Yubico, da Unternehmen weltweit den Übergang zu Phishing-resistenter Authentifizierung und moderner Identitätssicherheit im Zeitalter der KI beschleunigen.

"Wir freuen uns, Poupak bei Yubico willkommen zu heißen", sagte Jerrod Chong, Chief Executive Officer von Yubico. "Da sich die Bedrohungslandschaft durch KI-gesteuerte Angriffe und zunehmende Automatisierung weiterentwickelt, überdenken Unternehmen, wie sie digitale Identitäten von Menschen und KI-Agenten in großem Maßstab sichern. Sie bringt eine einzigartige Kombination aus technischem Fachwissen, globaler Führungserfahrung und einer kundenorientierten Denkweise mit, die uns helfen wird, unseren Einfluss weiter auszubauen und unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt zu unterstützen."

Enbom verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Cybersicherheit und Identitätssicherheit, da sie globale Go-to-Market-Organisationen in Vertrieb und Marketing aufgebaut und geleitet hat. Mit einem Hintergrund in den Ingenieurwissenschaften und einer Erfolgsbilanz bei der Leitung funktionsübergreifender Geschäftsinitiativen bringt sie eine ganzheitliche Sichtweise auf das Geschäft mit, die es Unternehmen ermöglicht, sicher zu skalieren und dabei die Geschäftsziele im Blick zu behalten.

Bei Yubico wird Enbom die globalen Marketing- und Business-Development-Organisationen des Unternehmens leiten und die Strategie, den Vertrieb und die Umsetzung aufeinander abstimmen, um die Nachfrage zu beschleunigen und den Umsatz zu steigern. Als Kernbestandteil der Go-to-Market-Strategie wird sie sich auf die Stärkung des Executive Engagements und den Ausbau der Führungsposition von Yubico im Bereich der Hardware-gestützten Authentifizierung und der passwortlosen Einführung konzentrieren: um unsere digitale Welt vor KI-gesteuertem Adversary-in-the-Middle-Phishing zu schützen.

"Yubico hat das Fundament der modernen Authentifizierung gelegt und spielt weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft, setzt den Standard für Phishing-resistente Sicherheit und liefert den originalen Passkey", sagte Enbom. "Was heraussticht, ist nicht nur die Innovation des Unternehmens, sondern auch sein tiefes Engagement für die Kunden, offene, vertrauenswürdige Lösungen zu entwickeln, die global skalieren. Ich freue mich darauf, mich diesem zielgerichteten Team anzuschließen und mehr Unternehmen und Nutzern dabei zu helfen, digitale Identitäten in einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft zu schützen."

Über Yubico

Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO) ist ein modernes Cybersicherheitsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die digitale Welt für alle sicherer zu machen. Als Erfinder des YubiKey setzen wir den Goldstandard für moderne, phishing-resistente und hardwaregestützte Authentifizierung, verhindern die Übernahme von Konten und machen sicheres Einloggen einfach.

Seit 2007 haben wir globale Authentifizierungsstandards mitgestaltet, FIDO2, WebAuthn und FIDO U2F mitentwickelt und den ursprünglichen Passkey eingeführt. Heute schützt unsere Passkey-Technologie Menschen und Organisationen in über 160 Ländern und verändert die Art und Weise, wie digitale Identitäten geschützt werden, von der Registrierung bis zur Kontowiederherstellung.

YubiKeys genießen das Vertrauen der weltweit sicherheitsbewusstesten Unternehmen, Regierungen und Institutionen und funktionieren sofort mit Hunderten von Apps und Diensten. Sie bieten schnellen, passwortlosen Zugriff ohne Reibungsverluste oder Kompromisse.

Wir sind davon überzeugt, dass starke Sicherheit niemals unerreichbar sein sollte. Im Rahmen unserer philanthropischen Initiative "Secure it Forward" spenden wir YubiKeys an gemeinnützige Organisationen, die gefährdete Gemeinschaften unterstützen.

Yubico hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden; Santa Clara, Kalifornien; und Singapur und ist stolz darauf, als eines der 100 einflussreichsten Unternehmen des TIME-Magazins und als eines der innovativsten Unternehmen von Fast Company ausgezeichnet worden zu sein. Erfahren Sie mehr auf www.yubico.com.

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