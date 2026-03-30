EQS-News: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
30.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
|Saaruferstraße 1-3
|66693 Mettlach
|Deutschland
|E-Mail:
|hauptversammlung@villeroy-boch.com
|Internet:
|http://www.villeroyboch-group.com
|ISIN:
|DE0007657207 , DE0007657231
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2300416 30.03.2026 CET/CEST