EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.03.2026 / 15:10 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis zum 27. März 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.168.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 23. März 2026 29.000 37,4838 1.087.030,20 AQEU 23. März 2026 140.000 37,4876 5.248.264,00 CEUX 23. März 2026 17.000 37,4808 637.173,60 TQEX 23. März 2026 255.000 37,4887 9.559.618,50 XETR 24. März 2026 20.000 37,9684 759.368,00 AQEU 24. März 2026 100.000 37,9656 3.796.560,00 CEUX 24. März 2026 12.000 37,9668 455.601,60 TQEX 24. März 2026 190.000 37,9647 7.213.293,00 XETR 25. März 2026 70.000 38,2444 2.677.108,00 CEUX 25. März 2026 140.000 38,2397 5.353.558,00 XETR 26. März 2026 35.000 38,4981 1.347.433,50 CEUX 26. März 2026 75.000 38,4654 2.884.905,00 XETR 27. März 2026 85.000 38,6355 3.284.017,50 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 8.982.900 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/ .