In einem weiterhin von Nervosität geprägten Umfeld könnten die US-Börsen am Montag im frühen Handel einen Erholungsversuch starten. Nach den deutlichen Kursverlusten, die den Dow Jones Industrial am Freitag auf ein Tief seit September gedrückt hatten, wurde der Wall-Street-Index heute vor dem Auftakt auf 45.535 Punkte taxiert. Der Nasdaq 100 mit seinen Technologiewerten wird außerdem 0,9 Prozent höher erwartet. Vage Hoffnung auf ein vielleicht doch näher rückendes Ende der Militäroperationen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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