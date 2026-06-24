© Foto: OpenAITrump wirft Big Oil Abzocke vor und schaltet das Justizministerium ein. Doch hinter hohen Benzinpreisen steckt mehr als nur der Ölpreis.Präsident Trump sagte, er habe das Justizministerium angewiesen, gegen große Ölkonzerne zu ermitteln, denen er vorwarf, die Kunden "auszubeuten", indem sie die Benzinpreise an den Zapfsäulen nicht entsprechend den sinkenden Rohölkosten senkten. "Die großen Ölkonzerne senken ihre Preise an den Zapfsäulen nicht im gleichen Maße wie die deutlich niedrigeren Ölpreise, die sie selbst zahlen", schrieb Trump am frühen Mittwoch in einem Social-Media-Beitrag. Er schrieb: "Anders gesagt: Die Kunden werden abgezockt." Er nannte keine konkreten Unternehmen. Diese …
Enthaltene Werte: US1667641005,GB00BP6MXD84,US30231G1022,US20825C1045,XC0009677XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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