Tesla wird am 2. April die Auslieferungszahlen für das erste Quartal bekanntgeben. Analyst Tom Narayan von RBC Capital Markets erwartet einen weiteren Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Wie sehr ist Tesla noch von der Entwicklung der Auslieferungszahlen abhängig?Tom Narayan von RBC Capital Markets geht davon aus, dass Tesla im ersten Quartal 2026 erneut einen Rückgang der Auslieferungszahlen kommunizieren wird. Narayan erwartet 367.000 Fahrzeuge in Q1. Im vierten Quartal 2025 lagen diese bei 418.227 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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