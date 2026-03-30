SAP baut seine KI-Strategie weiter aus: Mit der Übernahme von Reltio will der Softwarekonzern Daten fit für künstliche Intelligenz machen. Analysten sehen Chancen - doch der Wettbewerb um die Schlüsseltechnologie bleibt offen. Der Softwarekonzern SAP treibt seine KI-Strategie mit einer weiteren Übernahme voran. Mit dem Zukauf des US-Datenplattform-Anbieters Reltio will das Unternehmen seine sogenannte Business Data Cloud stärken und Kunden dabei helfen, Daten aus unterschiedlichen Quellen für den Einsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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