Bis zu ein Millionen Videos von Katzen, fliegenden Menschen und zaubernder Prinzessinnen wurden per Sora-KI pro Tag erstellt! Das hat nun ein Ende. Damit fällt zumindest ein Standbein mancher Best-Case-Prognosen für den GPU-Markt weg.Sam Altman tritt über Nacht auf die Bremse: OpenAI verabschiedet sich von Sora-App. "Wir wissen, dass diese Nachricht enttäuschend ist", so Sora auf X. Tatsächlich wurden jede Stunde rund 30.000 neue KI-Videos erstellt. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Quasi ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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