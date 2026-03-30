BYD unter Druck im Heimatmarkt

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Der Jahresgewinn ist trotz starker Verkäufe rückläufig.



Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat am vergangenen Freitag seine Quartalszahlen vorgelegt und spürt auf dem chinesischen Heimatmarkt Gegenwind: Der Preisdruck nimmt zu, Margen sinken und der Wettbewerb bleibt hart. Umso stärker setzt der Konzern auf das Auslandsgeschäft. Das Management plant inzwischen für 2026 mit rund 1,5 Millionen exportierten Fahrzeugen - rund 15 % mehr als die im Januar genannten 1,3 Millionen. Bereits im vergangenen Jahr lagen die Auslandsverkäufe bei über einer Million Autos.



Finanziell zeigt sich die Belastung durch den Preiskampf: Für das Jahr 2025 meldete BYD einen Jahresgewinn von 32,6 Milliarden Yuan (-19 %), die Bruttomarge fiel auf 17,7 %. Gleichzeitig stiegen die Fahrzeugverkäufe um 7,7 % auf den Rekordwert von rund 4,6 Millionen Einheiten.



Am Montag spiegelte sich die Unsicherheit auch im Kursverlauf wider: Die Aktie startete rund 1,5 % niedriger bei rund 103,51 CNY, sprang in den ersten Minuten jedoch auf über 107,70 CNY, bevor sie sich dann bei rund 106 CNY einpendelte. Unterm Strich beendete die Aktie die Woche gegenüber der Vorwoche geringfügig im Plus.









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Quelle: HSBC









