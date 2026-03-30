Feusisberg SZ/Basel - Im Fitnesscenter GYYM Basel kommt neu das Dividat Neuro Gym zum Einsatz. Das Trainings- und Testsystem des Schwyzer Medtech-Unternehmens Dividat wurde mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich entwickelt und stärkt die neuromuskuläre Verbindung. Das GYYM Basel, eines der grössten Fitnesscenter der Schweiz, bietet neu das Neuro Gym-Gerät an. Wie dessen Entwickler, das in Feusisberg ansässige Medtech-Unternehmen Dividat, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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