SolarEdge Technologies (SEDG): Wechselrichter-Spezialist kurz vor dem Ausbruch?

Geopolitischer Rückenwind und operativer Umbruch als neue Kurstreiber!

Rückblick

Nach einer Verschnaufpause befindet sich die Solar-Aktie in einem Aufwärtstrend, welcher sich zuletzt beschleunigte. Die Kurse notieren deutlich über dem EMA 20, was das bullische Momentum bestätigt.

SolarEdge-Aktie: Chart vom 27.03.2026, Kürzel: SEDG, Kurs: 52.22 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie ist gegen Ende März bei 52.50 USD auf einen charttechnischen Deckel gestoßen. Wir sehen eine Seitwärtsbewegung unter dem Widerstand. Ein Schlusskurs darüber könnte das Signal für die Fortsetzung Richtung in Richtung 62.50 USD sein.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Rückfall unter das Niveau bei 50 US-Dollar würde das aktuelle Breakout-Szenario vorerst neutralisieren. Viele Marktteilnehmer, die auf den Ausbruch gesetzt haben, müssten dann ihre Positionen verkaufen, was den Kurs weiter in Richtung der 20/50 Tagelinien drückt.

Meinung

Aktuell steht und fällt die Story mit der neuen SolarEdge Nexis-Plattform. Das Unternehmen positioniert sich nicht mehr als reiner Wechselrichter-Hersteller, sondern als Anbieter von umfassenden Systemlösungen für Privathaushalte und Gewerbe, die Speicher und Energiemanagement in den Mittelpunkt stellen. Die Zukunft liegt im Eigenverbrauch und der Intelligenz hinter dem Stromfluss. Geopolitik ist bei SolarEdge durch die US-Produktion ebenfalls ein Kurskatalysator.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.12 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 202.30 Mio. USD

Meine Meinung zu SolarEdge ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.