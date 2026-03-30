EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.03.2026 / 17:00 CET/CEST

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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

30. März 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 23. März 2026 bis einschließlich 24. März 2026 wurden insgesamt 27.552 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 23.03.2026 9.017 43,4033 391.367,5600 Xetra 23.03.2026 5.326 43,5213 231.794,4400 CBOE Europe (CEUX) 23.03.2026 655 43,0099 28.171,4800 Turquoise Europe (TQEX) 23.03.2026 691 42,9164 29.655,2300 Aquis Europe (AQEU) 24.03.2026 4.893 44,6211 218.331,0400 Xetra 24.03.2026 5.381 44,6361 240.186,8500 CBOE Europe (CEUX) 24.03.2026 1.589 44,6724 70.984,4400 Turquoise Europe (TQEX) Gesamt 27.552 43,9348 1.210.491,04

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht ( https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

6. März 2026 bis einschließlich 24. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.346.811 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.