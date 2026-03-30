© Foto: OpenAIMit drei Übernahmen in Südafrika treibt DHL seine Afrika-Offensive voran. Warum der Kontinent für den Logistikkonzern immer wichtiger wird.Die DHL Group wird ihre Präsenz in Südafrika durch eine Reihe von Übernahmen ausbauen, nachdem die Wettbewerbskommission grünes Licht für Transaktionen mit drei lokalen Logistikunternehmen gegeben hat, wie TechCabal berichtete. Die Kommission gab bekannt, dass sie die geplante Übernahme von Vital Distribution, Staffing Logistics und Vital Fleet durch DHL genehmigt habe und zu dem Schluss gekommen sei, dass die Transaktionen den Wettbewerb voraussichtlich nicht beeinträchtigen würden. "Die Kommission ist der Ansicht, dass die geplante Transaktion den …Den vollständigen Artikel lesen
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