2025 erreichten Wärmepumpen einen Höchstwert beim Marktanteil. Der Bundesverband Wärmepumpe rechnet mit weiterhin zweistelligen Steigerungen der Absatzzahlen - und ist doch in großer Sorge: Erstens hätte es mehr sein können, zweitens bringen die Pläne für ein Gebäudemodernisierungsgesetz neue Unsicherheiten. Der Absatz von Wärmepumpen in Deutschland ist in drei der vergangenen vier Jahre 2022, 2023 und 2025, um mehr als 50 Prozent gestiegen. Und der Rückgang um 46 Prozent im Jahr 2024 ist erstens dem Rekordvolumen des Vorjahres und zweitens einem eher singulären Ereignis geschuldet: der überhitzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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