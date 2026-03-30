© Foto: Klaus-Dieter Möbus - imageBROKERDer Nahe Osten ist für Luxusautobauer ein Gewinnmotor. Doch der Iran-Krieg bremst Showrooms, Lieferungen und Sonderwünsche. Warum Rolls-Royce, Ferrari und Bentley jetzt besonders nervös werden.Der Iran-Krieg trifft einen der profitabelsten Märkte der Luxusautoindustrie. Reuters zufolge steht der Nahe Osten zwar nur für einen kleineren Teil der Verkäufe vieler Hersteller. Für die Gewinne ist die Region aber besonders wichtig, weil dort viele teure Sondermodelle und maßgeschneiderte Fahrzeuge verkauft werden. Wie lukrativ das Geschäft ist, zeigte Rolls-Royce noch kurz vor Kriegsbeginn. Die BMW-Tochter präsentierte im Februar den Phantom Arabesque, ein Einzelstück für einen Kunden aus Dubai. …Den vollständigen Artikel lesen
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