

EQS-Media / 30.03.2026 / 18:13 CET/CEST

Potsdam, 30. März 2026 - Die LEEF Blattwerk GmbH läd ein zur Münchner Kapitalmarktkonferenz und zum SMC Impact Investment Day in Bonn.



Am 22. und 23. April 2026 findet die Münchner Kapitalmarktkonferenz statt. Schon seit mehr als 20 Jahren ist dies eine der renommiertesten Investorenkonferenzen für Small- und Mid-Caps in Deutschland. Am zweiten Tag der Konferenz präsentiert der Geschäftsführer Jens Christoph das Unternehmen LEEF in einem Umfeld vieler weiterer kapitalmarktorientierter Unternehmen und steht mit Eva Unruh (CFO) im Anschluss für Gespräche bereit. Interessenten können sich hier anmelden.



Nur wenige Tage später, am 28. April 2026 findet in Bonn der 11. SMC Impact Investment Tag statt. Die SMC Investmentbank stellt im Rahmen der Investment Tage bereits seit 2015 Unternehmen und Unternehmer vor, die sich den Herausforderungen unserer Zeit stellen und einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung leisten. Der Vortrag von Jens Christoph findet auch dort im Rahmen eines hochkarätigen Umfeldes statt. Die Anmeldung erfolgt direkt beim Veranstalter.



Auf den beiden Veranstaltungen gibt es zahlreiche Gelegenheiten, mit Eva Unruh und Jens Christoph ins persönliche Gespräch zu kommen, sei es über das Geschäftsmodell, die Anleihen oder auch die direkte Aufnahme in den Gesellschafterkreis.



Im Rahmen zweier Interviews hat der CEO von LEEF einige Fragen beantwortet, Bereits Anfang März hat der Anleihen-Finder berichtet und das Interview veröffentlicht. Eine Woche danach hat schon das Bond Magazin in seiner Ausgabe 236 nachgelegt (siehe Titelseite und Interview auf Seite 10). Interessenten finden hier bereits einigen Antworten zur Entwicklung von LEEF.



Auf den beiden Veranstaltungen gibt es zahlreiche Gelegenheiten, mit Eva Unruh und Jens Christoph ins persönliche Gespräch zu kommen, sei es über das Geschäftsmodell, die Anleihen oder auch die direkte Aufnahme in den Gesellschafterkreis.



Alle Details der neuen Anleihe sind auf der Webseite von LEEF zu finden: https://leef.bio/anleihe





Das "neue" LEEF und die Marke wisefood- ein One-Stop-Shop für nachhaltige Verpackungen



LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen aus CO2-neutralem und kompostierbarem Palmblatt. Durch die Fusion wird das Sortiment um essbare Trinkhalme, kompostierbare Becher und viele weitere innovative Produkte von wisefood erweitert. Als Vollsortimenter wird künftig jede Bestellgröße abgedeckt: Vom eigenen Webshop über die Amazon-Shops von LEEF und wisefood , mit anderen Plattformen bis hin zu europäischen Paletten- und weltweiten Containerlieferungen.

Mit essbarem Geschirr und internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzen die Marken LEEF und wisefood neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen - ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative LEEF unlimited für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz.



Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das LEEF Presskit oder kontaktieren Sie:



LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg | diana@leef.bio | +49 331 2361780 | www.leef.bio





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Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen



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