Biocytogen Pharmaceuticals (Peking) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger, auf Antikörpern basierender Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt, hat heute den Abschluss einer Plattform-Lizenzvereinbarung mit Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. ("Taisho") bekannt gegeben. Im Rahmen der Lizenzvereinbarung wird Taisho das Recht gewährt, auf die firmeneigene RenNano-Plattform von Biocytogen für die Erforschung von vollständig humanen, ausschließlich aus schweren Ketten bestehenden Antikörpern (Heavy Chain-only Antibodies, HCAbs) zuzugreifen und diese für seine internen Forschungs- und Entwicklungsprogramme zu nutzen.

Die Vereinbarung sieht die Nutzung von RenNano-Mäusen durch Taisho vor, um die Generierung und das Screening von vollständig humanen HCAbs in vivo zu ermöglichen und die damit verbundene Forschung im Bereich der Antikörperentdeckung zu unterstützen. Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

"Wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit mit Taisho aufzunehmen", so Dr. Yuelei Shen, President und CEO von Biocytogen. "RenNano ist eine robuste und leistungsstarke Plattform zur Identifizierung vollständig humaner VHH-Antikörper und bildet die ideale Grundlage für die Entwicklung einer breiten Palette innovativer Therapeutika der nächsten Generation. RenNano wird im Rahmen dieser Kollaboration die internen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen von Taisho unterstützen und zur Etablierung eines effizienteren Arbeitsablaufs bei der Identifizierung vollständig humaner VHH-Antikörper beitragen."

Diese Kollaboration ist eine zusätzliche Erweiterung des wachsenden Portfolios an globalen Partnerschaften von Biocytogen. Durch ihre robuste In-vivo-Immunantwort unterstützt die RenNano-Plattform die effiziente Generierung vollständig humaner, ausschließlich aus schweren Ketten bestehender Antikörper, die sich durch hohe Diversität, Spezifität und Affinität sowie günstige Entwicklungsbedingungen auszeichnen. Die Plattform bietet umfassende Unterstützung für VHH-basierte Antikörpermodalitäten der nächsten Generation, einschließlich bispezifischer Antikörper, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody-Drug Conjugates, ADCs) und In-vivo-CAR-T-Therapien.

Über Biocytogen

Biocytogen (SSE: 688796; HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Forschung und Entwicklung neuartiger antikörperbasierter Medikamente mithilfe innovativer Technologien vorantreibt. Auf der Grundlage der Genom-Editierung hat Biocytogen eine Dual-Engine-Plattform etabliert, die eine vollständig humane Antikörperbibliothek mit einem breit gefächerten Portfolio zielgerichteter humanisierter Mausmodelle kombiniert und einen systematischen Ansatz zur Beschleunigung der globalen Arzneimittelforschung und -entwicklung ermöglicht.

Biocytogen hat seine proprietären RenMice-Plattformen (RenMab RenLite RenNano RenTCR RenTCR mimic) für die Erforschung vollständig humaner monoklonaler, bispezifischer und multispecifischer Antikörper sowie für die Erforschung bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, hu-VHH-Entdeckung und TCR-Mimic-Antikörper-Entdeckung eigenständig entwickelt und die Submarke RenSuper Biologics ins Leben gerufen, um globale Partnerschaften für eine sofort einsatzbereite Bibliothek mit über 1.000.000 vollständig humanen Antikörpersekquenzen gegen über 1.000 Zielmoleküle für weltweite Kooperationen zu erschließen. Mit Stand vom 31. Dezember 2025 wurden weltweit mehr als 350 Vereinbarungen über therapeutische Antikörper und klinische Ressourcen von der gemeinsamen Entwicklung über die Auslizenzierung bis hin zu Übertragungen geschlossen, einschließlich wegweisender Partnerschaften mit führenden multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen hat Pionierarbeit bei der Entwicklung von humanisierten Knock-in-Modellen für Wirkstoffziele in der präklinischen Forschung geleistet und stellt unter seiner Submarke BioMice derzeit mehrere tausend standardisierte Tier- und Zellmodelle sowie präklinische pharmakologische und Gen-Editierungsdienstleistungen für Kunden weltweit bereit. Der Hauptsitz von Biocytogen befindet sich in Peking, weitere Niederlassungen unterhält das Unternehmen in China (Haimen, Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco, San Diego) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen erhalten Sie unter https://biocytogen.com.

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