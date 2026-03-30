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30.03.2026 18:33 Uhr
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PTA-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Tochtergesellschaft baut Immobilienportfolio aus - Kauf von drei Bestandsimmobilien in Bonn

DJ PTA-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Tochtergesellschaft baut Immobilienportfolio aus - Kauf von drei Bestandsimmobilien in Bonn

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Murphy&Spitz Green Capital AG: Tochtergesellschaft baut Immobilienportfolio aus

Kauf von drei Bestandsimmobilien in Bonn

Bonn (pta000/30.03.2026/18:00 UTC+2)

Bonn, 30. März 2026 - Die Green Estate Bonn GmbH, eine 100prozentige Tochtergesellschaft der Murphy&Spitz Green Capital AG, erwirbt drei Bestandsimmobilien mit insgesamt 31 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit in der Bundesstadt Bonn. Die Murphy&Spitz Gruppe übernimmt die Immobilien von der GNI - Gesellschaft für nachhaltige Immobilien GmbH. Im Zuge der Übernahme wird die Energiegewinnung der Immobilien auf nachhaltige Lösungen, bestehend aus Photovoltaik und Luft-Wärme-Pumpen umgestellt.

"Wir freuen uns, dass wir nach langen Verhandlungen mit Banken, Handwerkern und Eigentümern eine Einigung für die Übernahme erzielen konnten", so Andrew Murphy, Vorstand der Murphy&Spitz Green Capital AG. "Damit ist die Grundlage geschaffen, auch eine Lösung für die betroffene Anleihe der GNI zu ermöglichen." Die Anleihe der GNI (ISIN: DE000A30VKJ8) ist seit 2024 ihrer Kuponzahlung nicht nachgekommen.

Mit der Übernahme der drei Immobilien kann die Green Estate Bonn GmbH 60% der Anleiheforderungen von der GNI übernehmen. Mit dem Emittentenwechsel verbunden wäre eine Anpassung der Anleihebedingungen. "Wir arbeiten an einem wirtschaftlich tragfähigen Konzept", so Murphy, "das die Interessen der Anleihegläubiger möglichst umfangreich berücksichtigt." Das Fortführungskonzept wurde dem Anleihenvertreter Dr. Thomas Meschede von der Kanzlei MZS und den Anleihehaltenden vorgestellt.

Das Transaktionsvolumen beläuft sich insgesamt - inklusive der zu tätigenden ökologischen Aufwertung - auf EUR 4,4 Mio. und wurde von Dr. Stefanie Deckers von der Kanzlei Meilicke&Hoffmann begleitet.

Die Murphy&Spitz Green Capital AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft (ISIN DE000A0KPM66, Börse Düsseldorf) mit drei strategischen Standbeinen. Dazu gehört der Fokus auf Vermögensverwaltung nach ethisch-ökologischen Kriterien und der Betrieb von 27 Erneuerbare-Energie-Kraftwerken in Europa. Im Aufbau befindet sich die 100prozentige Tochtergesellschaft Murphy&Spitz Green Estate welche auf nachhaltige Immobilien ausgerichtet ist.

Kontakt: Murphy&Spitz Green Capital AG Jürgen Anton

Weberstr. 75, 53113 Bonn Tel: 0228 24 39 11 27 / Fax: 0228 24 39 11 29 E-Mail: anton@murphyandspitz.de www.ms-green-capital.de

(Ende)

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Aussender:      Murphy&Spitz Green Capital AG 
           Weberstraße 75 
           53113 Bonn 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jürgen Anton 
Tel.:         +49228243911-27 
E-Mail:        anton@murphyandspitz.de 
Website:       www.ms-green-capital.de 
ISIN(s):       DE000A0KPM66 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774886400615 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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