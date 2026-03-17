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WKN: A0KPM6 | ISIN: DE000A0KPM66 | Ticker-Symbol: 6MP
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Dow Jones News
17.03.2026 19:09 Uhr
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PTA-Adhoc: Murphy&Spitz Green Capital AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Kapitalerhöhung - Investorin zeichnet 338.000 Aktien zu EUR 1,80 je Aktie

DJ PTA-Adhoc: Murphy&Spitz Green Capital AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Kapitalerhöhung - Investorin zeichnet 338.000 Aktien zu EUR 1,80 je Aktie

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Murphy&Spitz Green Capital AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Kapitalerhöhung

Investorin zeichnet 338.000 Aktien zu EUR 1,80 je Aktie

Bonn (pta000/17.03.2026/18:35 UTC+1)

Murphy&Spitz Green Capital AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Kapitalerhöhung

Investorin zeichnet 338.000 Aktien zu EUR 1,80 je Aktie

• 338.000 neue Aktien werden für EUR 1,80 bei Privatinvestorin platziert • Stärkung des Eigenkapitals erweitert Geschäftsmöglichkeiten der Tochtergesellschaften Murphy&Spitz Green Energy AG

und Green Estate Bonn GmbH

Bonn, 17. März 2026 - Der Vorstand der Murphy&Spitz Green Capital AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen: 338.000 neue Aktien werden zu einem Preis von EUR 1,80 pro Aktie emittiert und einer Investorin zur Zeichnung angeboten. Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich damit um 10 Prozent von EUR 3.380.000 auf EUR 3.718.000 erhöhen.

"Besonders wichtig ist unserer neuen Ankerinvestorin die stringente Ausrichtung auf nachhaltige Investmentfelder", so Vorstand Andrew Murphy. "Sie ist von dem Potenzial und den Zukunftsperspektiven von Murphy&Spitz überzeugt."

Die Kapitalerhöhung soll für Projekte der Tochtergesellschaften Murphy&Spitz Green Energy AG und Green Estate Bonn GmbH verwendet werden. Die Murphy&Spitz Green Energy AG entwickelt und baut aktuell weitere Agri-Photovoltaikanlagen in Deutschland. Bei der Green Estate Bonn GmbH ist die Erweiterung des Immobilienportfolios in Vorbereitung.

Die Murphy&Spitz Green Capital AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft (ISIN DE000A0KPM66, Börse Düsseldorf) mit drei strategischen Standbeinen. Dazu gehört der Fokus auf Vermögensverwaltung nach ethisch-ökologischen Kriterien und der Betrieb von 27 Erneuerbare-Energie-Kraftwerken. Im Aufbau befindet sich die 100prozentige Tochtergesellschaft Murphy&Spitz Green Estate welche auf Immobilien ausgerichtet ist.

Kontakt: Murphy&Spitz Green Capital AG Jürgen Anton

Weberstr. 75, 53113 Bonn

Tel: 0228 24 39 11 27 / Fax: 0228 24 39 11 29

E-Mail: anton@murphyandspitz.de

www.ms-green-capital.de

(Ende)

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Aussender:      Murphy&Spitz Green Capital AG 
           Weberstraße 75 
           53113 Bonn 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jürgen Anton 
Tel.:         +49228243911-27 
E-Mail:        anton@murphyandspitz.de 
Website:       www.ms-green-capital.de 
ISIN(s):       DE000A0KPM66 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773768900129 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

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March 17, 2026 13:35 ET (17:35 GMT)

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