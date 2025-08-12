PTA-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland kehrt zu seinen Wurzeln zurück - Fonds erweitert Anlagespektrum mit stringentem Investmentfokus auf Aktien nachhaltiger Unternehmen?

Anzeige
WKN: A0KPM6 | ISIN: DE000A0KPM66 | Ticker-Symbol: 6MP
Düsseldorf
12.08.25 | 08:18
1,260 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MURPHY&SPITZ GREEN CAPITAL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MURPHY&SPITZ GREEN CAPITAL AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
12.08.2025 11:51 Uhr
264 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Murphy&Spitz Green Capital AG: Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Fonds erweitert Anlagespektrum mit stringentem Investmentfokus auf Aktien nachhaltiger Unternehmen?

Foto: iStock/grinvalds

Bonn, 12.08.2025 (pta000/12.08.2025/11:15 UTC+2)

Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland (ISIN: LU0360172109) erweitert sein Anlagespektrum. Dabei bleibt sein stringenter, seit 1999 bestehender Investmentfokus auf Aktien nachhaltiger Unternehmen erhalten. Künftig ist er als Artikel-8-Fonds nach EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) eingestuft.

Unternehmen mit nachhaltigem Potenzial im Blick

"Der Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland kehrt zu seinen nachhaltigen Wurzeln zurück", erläutert Fondsmanager Andrew Murphy. "Mit der neuen Eingruppierung als Artikel-8-Fonds lösen wir uns von schwer nachvollziehbaren regulatorischen Fesseln."

Was ändert sich? Bisher war der Umweltfonds ein Artikel-9-Fonds nach SFDR. Die neue Einstufung als Artikel-8-Fonds nach SFDR erlaubt es dem Fonds, nun auch in Unternehmen zu investieren, die bereits heute einen positiven Beitrag zu ökologischen oder sozialen Zielen leisten, aber noch nicht alle Daten liefern, die für eine strengere Einstufung nach Artikel 9 SFRD nötig wären. "Viele Investments erfüllen unseren stringenten Nachhaltigkeitsansatz", so Andrew Murphy weiter. "Für Unternehmen des Deutschen Mittelstands ist es aber oft eine Herausforderung, ihre nachhaltige Wirkung auch mit konkreten Zahlen zu belegen. Für einen Artikel-9-Fonds sind solche Investments daher unverständlicherweise ausgeschlossen."

Nachhaltigkeitsfokus ist weiterhin maßgeblich

Im Ergebnis kann der Umweltfonds künftig breiter, also wieder in alle nachhaltigen Unternehmen investieren. Das hilft gleichzeitig, die Risikostreuung im Portfolio zu verbessern. Der klare Nachhaltigkeitsfokus von Murphy&Spitz bleibt wie in den letzten 26 Jahren bei Anlageentscheidungen bestehen, sodass das Geld von Anlegenden weiterhin in Unternehmen mit nachhaltigem Geschäftsmodell investiert wird.

Weitere Informationen unter: Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Murphy&Spitz Green Capital AG 
           Weberstraße 75 
           53113 Bonn 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jürgen Anton 
Tel.:         +49228243911-27 
E-Mail:        anton@murphyandspitz.de 
Website:       www.ms-green-capital.de 
ISIN(s):       DE000A0KPM66 (Aktie) LU0360172109 (Fonds) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754990100813 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2025 05:15 ET (09:15 GMT)

© 2025 Dow Jones News
