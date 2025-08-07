Mitteilung der Murphy&Spitz Green Capital AG:
Murphy&Spitz Green Bond Fund erfüllt ESMA-Leitlinien- Artikel-9-Fonds erfüllt weiterhin die höchsten Anforderungen an nachhaltige Geldanlagen
Der Murphy&Spitz Green Bond Fund (ISIN: DE000A3CQVS2) erfüllt weiterhin die höchsten Anforderungen an nachhaltige Geldanlagen. Der Fonds entspricht den strengen Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für Fonds mit nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen im Namen. Auch der Status als Artikel-9-Fonds entsprechend der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable ...Den vollständigen Artikel lesen ...
